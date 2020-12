La nuova Opel Corsa, su misura per i neopatentati

Accessibilità è la parola chiave della strategia di Opel, che da tempo punta a rendere le tecnologie più avanzate disponibili a tutti, anche ai neopatentati. Un'auto particolarmente adatta alle esigenze di questa categoria è la nuova Opel Corsa, che con il motore a benzina 1.2 75 cv con cambio manuale a 5 rapporti si dimostra perfetta per le prime esperienze ed è disponibile per la prima volta anche in modalità 100% elettrica.

Alla categoria dei neopatentati si applicano regole particolari dal punto di vista legislativo e assicurativo, in particolare per quanto riguarda la potenza della vettura. Tuttavia, per Opel è importante che anche la prima vettura utilizzata da un conducente sia sicura e dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione che fino a poco tempo fa erano considerate appannaggio esclusivo delle vetture top di gamma. Nuova Opel Corsa rappresenta un modello di vettura accessibile, adatto anche ai guidatori meno esperti e dotato di tutte le più moderne tecnologie.

La proposta lanciata da Opel per i neopatentati riguarda la Nuova Corsa nella lussuosa versione Elegance, con il motore benzina 1.2 75 CV. Tra gli equipaggiamenti di serie presenti in tutte le versioni della city car è presente il sistema di frenata automatica di emergenza basato su radar, che può ridurre la velocità della vettura per evitare l'impatto o ridurne la forza, e, in funzione della velocità, può identificare veicoli, pedoni, biciclette e motociclette. Della dotazione di serie fa parte anche il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, che avvisa il guidatore con tre livelli di allarmi sonori e visivi quando, dopo due ore di guida a velocità superiori a 65 km/h, identifica che è giunto il momento di prendersi una pausa. Il sistema può inoltre avvisare il guidatore che è necessaria una pausa in qualsiasi momento se rileva che l'auto si comporta in modo pericoloso, per esempio se effettua sterzate improvvise.

Ci sono poi altri sistemi come il riconoscimento cartelli stradali, che rileva i cartelli grazie alla nuova e avanzatissima telecamera anteriore, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che, oltre a emettere un segnale lampeggiante, applica leggere correzioni allo sterzo e fa vibrare il sedile del guidatore se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia. Nella versione Elegance, oggetto dell'offerta rivolta ai neopatentati, sono poi presenti gli efficaci fari a Led, il multimedia con schermo touch a colori da 7 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e dotato di riconoscimento vocale; è inoltre disponibile il nuovo servizio di Opel Connect, con funzioni quali la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati relativi al veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall). Premendo il tasto rosso si può ottenere aiuto nel giro di pochi secondi. Se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza viene attivata automaticamente.

Per quanto riguarda l'illuminazione, la nuova generazione di Opel Corsa può contare sulla tecnologia dei fari IntelliLux LED® matrix , già usata con ottimi risultati su Opel Astra e Insignia. Questa tecnologia fa sì che al di fuori delle aree urbane i fari anteriori inseriscano automaticamente gli abbaglianti. Grazie alla telecamera anteriore i fari adattano il fascio di luce al traffico e all'ambiente circostante: in questo modo le auto che provengono dalla direzione opposta vengono semplicemente "tagliate fuori" dall'illuminazione, riducendo al minimo l'abbagliamento.

Per i neopatentati – titolari di patente di guida da meno di un anno - l'offerta di Opel su Nuova Corsa prevede una formula di noleggio Free2Move Lease su 12 mesi di durata e 15mila chilometri di percorrenza complessiva: il noleggio comprende tutti i servizi legati all'uso come la tassa di proprietà, l'assicurazione per responsabilità civile, infortunio conducente, incendio e furto e KASKO e la tutela legale. Inoltre, l'offerta comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria così come l'assistenza stradale 24 ore al giorno e la vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro con l'obiettivo di venire incontro anche alle esigenze dei più giovani.