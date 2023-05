Apre ITS Arcademy e il contest moda/artwork per talenti esordienti

Dopo aver per anni coltivato e promosso i talenti provenienti dalle scuole internazionali di moda e arte, il gruppo ITS-International Talent Support guidato da Barbara Franchin raccoglie il patrimonio di oltre 15.000 fra abiti, accessori, gioielli, oggetti, opere fotografiche e progetti creativi, all’interno del primo museo al mondo dedicato alla moda e alla creatività contemporanea degli esordienti.

Barbara Franchin di ITS-International Talent Support

Il progetto ospita anche mostre tematiche, eventi e attività di formazione, oltre ai famosi ITS Contest aperti ai designer emergenti e agli studenti di corsi di moda, accessori e gioielli, in tutto il mondo. Il prossimo in calendario nel 2023, dal titolo «Born to Create», sfida i suoi giovani concorrenti a esprimere sé stessi mandando un progetto a ITS Arcademy per concorrere alle selezioni finali e ai premi, in forma pecuniaria o come supporto formativo di specializzazione (o anche come impiego), proposti dalle aziende e dalle associazioni di settore sponsor della manifestazione. Ci si può iscrivere fino al 10 settembre 2023 sul sito itscontest.org.

La sede di ITS Arcademy si trova in uno splendido palazzo di fine Ottocento nel centro di Trieste, opera dall’architetto Enrico Nordio nel 1894, i cui spazi sono stati ridisegnati per la loro nuova destinazione culturale.

Spiega Barbara Franchin, presidente e direttore artistico di Fondazione ITS: «Questo luogo e laboratorio di richiamo internazionale è stato pensato per diventare la casa della creatività contemporanea, dove il genio dei giovani talenti si esprime attraverso i diversi linguaggi e l’ideazione di opere uniche, in una intersezione tra moda, arte e cultura. Il fatto di aver trasformato questo intenso lavoro svolto negli anni in una missione e in un patrimonio pubblico vuol essere di ispirazione e stimolo per costruire possibili futuri, in un flusso continuo fra storia e avvenire».

Nel corso del primo anno e fino a febbraio 2024, una autorevole esposizione curata dallo storico della moda ed ex direttore del Palais GallieraOlivier Saillard – The First Exhibition – 20 Years of Contemporary Fashion Evolution - fa immergere i visitatori in altrettanti progetti e storie di design, fra i più entusiasmanti degli ultimi vent’anni.

Quasi cento opere scelte dal curatore, ognuna delle quali rappresenta un tema o una corrente artistica universale: Espressionisti, Neo Futuristi, Astrazioni liriche, Art Brut, Figurazioni libere e Autoritratti.

Ci sono nomi del design contemporaneo, come Demna (direttore creativo di Balenciaga) o Matthieu Blazy (direttore creativo di Bottega Veneta), e personaggi del momento come Justin Smith, il prolifico cappellaio inglese scelto da Amal Clooney per le nozze e prediletto dal cinema (suo il famoso copricapo di Angelina Jolie in Maleficent e quello di Carrie Fisher in Star Wars - Episode VIII) o come la guantaia svedese Thomasine Barnekow, che lavora con star del calibro di Beyoncé, Cate Blanchett, JLo, Billie Eilish, Lily Collins e il cast della fortunata serie Netflix Emily In Paris.

Oltre a ispirare la creatività, ITS Arcademy è fautore di percorsi di formazione ed educazione, rivolti a un ampio spettro di pubblico, da chi studia moda e design a qualsiasi altro ordine e grado, fino alle famiglie e ai bambini. Tutte le attività del gruppo ITS sono promosse da Regione Friuli-Venezia Giulia, il comune di Trieste e PromoTurismo FVG, spesso con la partecipazione di importanti realtà private in veste di sponsor o partner per singoli eventi, recentemente, fra gli altri, il Gruppo Generali, illycaffè, Lotto, EssilorLuxottica, Swatch Group.