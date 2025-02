Attraverso l’IA le password si aggiorneranno automaticamente

Quante volte ci siamo trovati davanti alla schermata di accesso ad un nostro qualsiasi account un messaggio tipo “La tua password sta per scadere” oppure “È richiesto l’aggiornamento della password”, soprattutto nei casi di password compromesse, con i soliti problemi relativi alla sicurezza della nuova parola d’ordine che si vuole utilizzare.

Per non parlare poi del fatto di dover utilizzare lettere maiuscole e minuscole, numeri, caratteri particolari, con una lunghezza minima di 8 e massimo di 16 caratteri. Insomma, a volte scegliere una nuova password, soprattutto per chi è carente in inventiva, può essere davvero una scocciatura.

A breve probabilmente non avremo più nessun problema di questo tipo. Come? Semplice, grazie all’intelligenza artificiale. Si, perché Google ha avviato la sperimentazione di una nuova funzionalità del suo browser Chrome.

In particolare questa nuova funzione, chiamata “Cambio automatico delle password”, consente di poter procedere ad un automatico aggiornamento delle password compromesse, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Già da tempo Google ha concentrato la sua attenzione sul miglioramento della sicurezza dei dati che circolano attraverso il proprio browser e dei vari account utilizzati tramite esso.

Già da tempo, infatti, Chrome consente ai propri utenti di poter impostare una password suggerita dallo stesso browser (si tratta di password che per la loro composizione hanno una sicurezza molto forte), al posto di una password scelta direttamente dalla persona. Inoltre l’utente può salvare la password, sia quella suggerita che quella impostata personalmente, in modo da non doversi preoccupare di scriversela da qualche parte per non dimenticarla.

Oltretutto, sempre in tema di password compromesse, Google dispone già per tutti di un sistema in grado di allertare l’utente riguardo una possibile compromissione della propria password.

Ma con questa nuova innovazione del colosso delle ricerche sul web si vuole garantire uno standard di sicurezza ancor più elevato, non solo attraverso l’individuazione delle potenziali minacce, ma anche tramite un sistema basato sull’intelligenza artificiale attraverso il quale le password potenzialmente compromesse verrebbero modificate e aggiornate automaticamente senza l’intervento materiale della persona.

Questa funzione è stata scoperta per la prima volta da Leopeva64, un utente del social network di Elon Musk X, il quale ha subito pubblicato sul suo profilo degli screenshot nei quali si evidenziava un “Automate password Change”.

Il processo verso una sempre maggior garanzia per i servizi usufruibile tramite la rete è in continua evoluzione. Questa è la dimostrazione di come l’intelligenza artificiale, se guidata dall’intelligenza umana, può rappresentare un valido strumento contro i reati che si verificano sul web.