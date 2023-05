Germania, Pil in calo dello 0,3 per cento nel primo trimestre 2023

La Germania è scivolata in una recessione tecnica, con il Pil che si è contratto sia nel quarto trimestre del 2022 sia nel primo del 2023. L’Ufficio federale di statistica (Stba) ha corretto in ribasso il dato sulla crescita tra gennaio e marzo scorso, dallo 0 al -0,3 per cento. Tra ottobre e dicembre del 2022, l’indicatore segnava un -0,5 per cento.