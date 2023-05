Tutto quello che c’è da sapere sulla riforma del Fisco

Flat tax, ampliare lo scaglione Irpef più basso, aggiungere nuove deduzioni per i lavoratori dipendenti, rendere strutturale il tema del fringe benefit e agevolare le nascite attraverso una detassazione dei contributi sono i punti principali su cui si andrà a costruire le riforma del fisco sul quale il governo Meloni sta lavorando.

Temi che continuano a far discutere le parti sociali e non solo.





Oggi il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale della Banca sul 2022 ha ribadito i suoi dubbi sulla flat tax ricordando al governo che la riforma del fisco deve rispettare i vincoli di bilancio e il principio di progressività: «Nessun intervento può realisticamente prescindere dai vincoli posti dal nostro elevato debito pubblico, né dai principi di progressività e capacità contributiva sanciti dalla Costituzione» afferma Visco.





Tema, quello della flat tax, su cui il governo Meloni ha le idee molto chiare dato che «esiste un progetto politico, condiviso da tutte le forze che hanno vinto le elezioni, che mira alla riduzione della pressione fiscale che, non scordiamolo, continua a collocarsi su valori ben superiori al 43% del Pil. Ecco, parlare di flat tax, significa ribadire che il percorso virtuoso per la riduzione delle tasse dev'essere realmente avviato. Ci dobbiamo credere. Certo, senza illusioni, senza scorciatoie, senza fughe in avanti». Così il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, in un'intervista alla Stampa.

Da ricordare inoltre come la tassa piatta era stato un cavallo di battaglia che nel governo Draghi era riuscito ad unire tutto il centrodestra, nel contesto della delega fiscale, così come la questione del catasto, riproposto nelle ultime raccomandazioni dell’Ue e che il governo respinge con forza sottolineando come «non è vero che i nostri valori siano così inattuali», spiega Leo. L'ultimo aggiornamento risale al 1988-89 ed è il più recente tra quelli nei principali paesi europei. Inoltre, continua il viceministro, «nel 1997 le nostre rendite catastali sono state rivalutate del 5%, mentre nel 2012 col governo Monti sono state incrementate, ai fini Imu, del 60% per le abitazioni e di percentuali poco inferiori per gli altri immobili».

Le richieste delle parti sociali

Il governo Meloni ha aperto un tavolo di discussione con i sindacati per ragione sulle aliquote Irpef e mappare la spesa previdenziale. L’idea è quella di avviare una serie di tavoli tecnici, che però al momento non sono ancora stati calendarizzati, seguendo dunque le orme del governo Draghi.

Un incontro interlocutorio che però non ha lasciato soddisfatti tutti gli esponenti.





Il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, non si è sbilanciato nei giudizi, dato che al momento non si è ancora entrati nel merito delle questioni. Positive invece le reazioni dell’Ugl con Paolo Capone, che si dichiara soddisfatto dell’apertura dell’esecutivo e del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra che vede questo primo incontro come «un punto di partenza per riannodare i fili del confronto». Negativa invece la Cgil che ribadisce come al momento «non ci sono stati risultati né risposte alle nostre rivendicazioni» e se anche la convocazione è un segno positivo, bisogna «proseguire la mobilitazione». Sul tema delle pensioni per il momento il tavolo delle trattative è ancora fermo anche se il governo è intenzionato a trovare una soluzione, per superare la legge Fornero, con una riforma strutturale del settore. Sulla questione, questa volta i sindacati sono compatti, visto che i precedenti «non hanno dato grandi risultati, come nel caso della modifica di opzione donna, su cui oggi non abbiamo avuto risposta” ha osservato Bombardieri.

Sul tema poi degli scaglioni Irpef l’argomento è spinoso: «Abbiamo idee diverse. Ci sono 100 miliardi di evasione fiscale, ma questo tema non viene affrontato», avrebbe detto Bombardieri a Meloni nel corso dell'incontro, puntando i fari sulla tassazione degli extraprofitti da allargare anche alle banche e grandi aziende farmaceutiche e assicurative. Tema delicato dato che già la tassa degli extra profitti sulle imprese energetiche non ha dato grandi risultati ed è in corso una disputa sulla sua costituzionalità. La Cgil punta invece il dito sulle risorse, chiedendo chiarezza: «Meloni vuole discutere con noi con dei tavoli. Quante risorse mette in campo? Perché senza risorse le riforme non si fanno», e sull’autonomia differenziata: «Non siamo d'accordo, non diamo nessuna disponibilità ad aprire alcuna trattativa sul tema. Va tolta dai tavoli di confronto».

Confprofessioni ha invece un giudizio complessivamente positivo sull’impostazione del governo sul tema del fisco, sottolineando come il passaggio più importante della riforma fiscale è il voler rendere legge generale tributaria lo Statuto del contribuente: «Certamente un passo avanti, ma ancora non ancora sufficiente a garantire piena forza ai diritti del contribuente. Occorre quindi elevare lo statuto del contribuente a rango costituzionale», dichiara Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, che aggiunge come sia positivo anche il voler garantirela neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

E infine la banche che chiedono al governo di anticipare un pezzo della riforma fiscale, visti i tempi lunghi di attuazione della delega: «Attivare fin da subito i provvedimenti fiscali e le semplificazioni che più direttamente influenzano l’operato delle imprese col chiaro obiettivo di stimolarne la crescita», si legge nel documento approvato dal consiglio dell’Abi e consegnato al governo che contiene anche una proposta di riforma della tassazione che prevede un prelievo inferiore per il risparmio che è investito nel medio lungo periodo. L’obiettivo «dovrebbe essere caratterizzato da una intonazione incentivante allo sviluppo», dato che la tassazione «è un fattore che incide in maniera profonda sull’allocazione del risparmio e sulle scelte di investimento».