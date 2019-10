Resto al Sud, 4^ puntata

Questa storia è ambientata in Sardegna, una regione in cui gli elementi naturali come il sole, il mare e il vento si intrecciano indissolubilmente alla vita dei suoi abitanti.

In questa terra di incontaminata bellezza si concentra la 6° tappa del nostro viaggio con Resto al Sud: protagonisti 4 ragazzi cagliaritani tra i 24 e i 30 anni, capeggiati da Enrico Strazzera, classe 1988.

Enrico sin da piccolo affronta la vita come una sfida: già a un anno va in barca e pratica il wind-surf con il papà, ma un giorno un brutto incidente rischia di compromettergli la vita...

Per tutte le info su gli incentivi Resto al Sud https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud

© Riproduzione Riservata