Effetto leggi green nelle tasche: le nostre case valgono già meno

Ma va là? Davvero? Chi l’avrebbe detto, eh? La mazzata eurogreen si è abbattuta sulle nostre case: quelle in classe energetica G e F hanno già perso valore, «una tendenza» per altro «destinata a rafforzarsi con l’approvazione della direttiva». Cioè le nostre case hanno già perso valore, ma ne perderanno ancora di più quando il provvedimento Ue sugli immobili sarà esecutivo. A fare la bella scoperta è Repubblica nel Paese delle meraviglie, che come una novella Alice si risveglia all’improvviso e si accorge che la realtà è più forte dell’ideologia. Ma siccome la realtà fa sempre un po’ paura, Repubblica ha pensato di nasconderla per benino dentro l’inserto Affari&Finanza di lunedì 28 agosto, a pagina 7, e rigorosamente in fondo all’articolo. Non si sa mai che qualcuno si accorga davvero di come stanno le cose. E cioè che in attesa delle case al verde, al verde ci finiamo noi.







