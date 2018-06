Le 10 città del mondo dove i dipendenti guadagnano di più

Stefania Medetti - 11 giugno 2018

Si intitola “Mapping the world’s pricing” ed è un report annuale varato nel 2012 con cui Deutsche Bank tiene il polso dell’andamento dei prezzi nelle principali città del mondo. L’istituto finanziario tedesco, infatti, compila periodicamente una sorta di paniere dei beni globale in cui figurano i costi di prodotti e servizi, dal pacchetto di sigarette alla tecnologia, dall’intrattenimento all’affitto di un appartamento di due stanze.

L'Europa guadagna di più dello scorso anno

L’analisi permette di valutare parametri come il reddito disponibile dopo l’affitto, la qualità della vita e le opportunità per il tempo libero. Nel conto entrano anche gli stipendi netti mensili che, secondo i ricercatori, hanno segnato un aumento lo scroso anno nei principali mercati europei: con + 8% in Germania, +10% in Spagna e +12% in Francia e Italia. Con l’eccezione della Germania, però, gli altri paesi europei non riescono a battere la concorrenza per entrare nella top ten. La Francia, infatti, è al 19° posto con 2,886 dollari, seguita al 29° posto dalla Spagna e dall’Italia con 1.975 dollari. Business Insider ha rilanciato la classifica, di seguito ecco quali sono le prime dieci città dove si guadagna di più.



L’emisfero nord domina il ranking

Nell’ultimo anno, gli stipendi dei dipendenti di Francoforte, che in media si aggirano su 3.389 dollari sono saliti di duecento dollari, un segno secondo gli analisti della crescente attenzione per la città che si candida a sostituire Londra come centro finanziario post-Brexit. Al nono posto, i dipendenti delle aziende di Dubai portano a casa in media 3.446 dollari al mese, preceduti da Copenhagen con 3.462 dollari. Settimo posto per Chicago con 3.650 dollari, preceduta da Oslo con 3.664 e Boston con 3.740. Quarto posto per Sydney con 3.914. Le città nelle prime posizioni, infine, staccano le altre, superando la soglia dei quattromila dollari al mese. Con 4.115 dollari, la medaglia di bronzo va a New York che lo scorso anno era al quarto posto. Invariate, invece, le posizioni di San Francisco, al secondo posto con 4.974 e Zurigo ancora al primo posto con con 5.764 dollari.

