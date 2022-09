La Toscana offre lavoro

Dal 19 al 21 settembre a Firenze nella Fondazione Basso si terrà la fiera del Lavoro. La manifestazione, finanziata dal Fondo sociale europeo e promossa e realizzata da Regione Toscana e ARTI, offre un ventaglio di posizioni aperte che riguardano prevalentemente specializzazioni di alto profilo. Tra cui: ingegneri, architetti, informatici e specialisti dell'Itc, meccanici industriali, tecnici chimico-farmaceutici, infermieri e fisioterapisti, addetti del sistema moda, professioni dei servizi turistici, alberghieri e della ristorazione, addetti della grande distribuzione ed altro ancora.

Chiunque può risponder alle offerte pubblicate sul sito della Fiera (https://www.fieratoscanalavoro.it/offerte-di-lavor...), selezionando quella di proprio interesse e inviando la candidatura per il profilo prescelto. Alcune offerte di lavoro rimarranno aperte ancora qualche giorno per consentire ad interessate e interessati di candidarsi, proporsi per il colloquio con le aziende ed accedere alla fase di preselezione, che sarà a cura di ARTI, l’Agenzia regionale per l’impiego.

I centri per l'impiego comunicheranno alle candidate e ai candidati preselezionati i dettagli dell'appuntamento per svolgere i colloqui in presenza o online durante i tre giorni della Fiera. Ad oggi sono quasi 4.500 le candidature pervenute. «Spero che molte cittadine e molti cittadini vogliano cogliere l’occasione della Fiera come opportunità per essere assunti da alcune tra le imprese più dinamiche del nostro territorio» spiega l’assessora al lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini. «Questa iniziativa servirà a rendere ancora più facile ed efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: è infatti questo l'obiettivo principale, favorire l’occupazione e allo stesso tempo rispondere al fabbisogno segnalato dalle imprese».

Non solo colloqui e ricerca di lavoro, ma anche convegni e seminari. Registrandosi sul sito della Fiera, infatti, sarà possibile partecipare a seminari online con esperti di orientamento e selezione del personale per fornire a studentesse e studenti e persone alla ricerca di un impiego strumenti per attivarsi nella ricerca del lavoro. In programma anche incontri online con alcune delle aziende partecipanti. Sempre attraverso il sito della Fiera, sarà possibile prenotarsi per svolgere un colloquio informativo in presenza, presso la Fortezza da Basso, con le operatrici e gli operatori di ARTI, dei centri per l'impiego e con le consulenti e i consulenti Eures e lasciare il proprio curriculum.Saranno inoltre presenti, con loro stand, per fornire informazioni: TRIO, il sistema di web-learning della Regione Toscana, Prometeo, gli Its, Istituti tecnici superiori della Regione Toscana, l’URTT, Ufficio regionale di trasferimento tecnologico, le associazioni datoriali e sindacali.