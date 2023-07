L’esodo degli espatriati dalla Cina: inversione di fuga di cervelli

Shanghai, che ospitava il maggior numero di sedi di aziende a capitale straniero e un quarto della popolazione di espatriati in Cina fino al 2022, ha assistito a un esodo di espatriati dopo il brutale lockdown di due mesi che ha paralizzato la città di 25 milioni di abitanti dalla fine di marzo dell'anno scorso. Nonostante molti espatriati considerino Shanghai come casa propria da molti anni, ultimamente molti di loro stanno lasciando la Cina per tornare in Europa oppure trasferirsi in altre capitali economiche dell’Asia, come Singapore.



Sebbene la Cina abbia ufficialmente concluso la politica zero COVID a dicembre 2022, la situazione attuale vede una popolazione di espatriati drasticamente ridotta. Per quanto riguarda Shanghai in particolare, circa il 25% dei tedeschi che vivevano nella città se ne sono andati dopo il lockdown, mentre il numero di cittadini francesi e italiani registrati presso i rispettivi governi è diminuito del 20%, secondo un rapporto della Camera di Commercio dell'Unione Europea a Shanghai.[1] Anche nel Paese che vanta la popolazione più numerosa al mondo, con un incredibile 1,44 miliardi di abitanti e un'enorme superficie di 9,60 milioni di km², il censimento del 2020 in Cina ha indicato che il numero di stranieri nel Paese non supera gli 850.000, ovvero lo stesso numero di stranieri presenti in Norvegia o Serbia.

Naturalmente, alcuni se ne vanno e altri arrivano. Come ha rivelato l'indagine sulla fiducia delle imprese della Camera di Commercio Europea in Cina per diversi anni consecutivi, le aziende straniere considerano ancora la Cina uno dei mercati più redditizi e promettenti, ma la situazione attuale pone la domanda se l'esodo degli espatriati in era pandemica in Cina si rivelerà un episodio reversibile e se si riuscirà a frenare la fuga di cervelli degli espatriati.

Scambi faccia a faccia limitati

Basta dire che le restrizioni degli ultimi anni hanno avuto un impatto negativo sulle imprese europee in Cina, non solo in termini di attrazione e trattenimento del personale straniero, ma anche nella comunicazione con la sede centrale e, soprattutto, nell’indebolire gli scambi commerciali e interpersonali tra l'UE e la Cina.

Con poche interazioni faccia a faccia negli ultimi tre anni, le operazioni in Cina sono diventate sempre più isolate. Gli scambi con le sedi centrali europee permettevano tradizionalmente uno scambio di informazioni più efficace, il networking, la formazione e la condivisione di competenze. I decision makers presenti e futuri della sede centrale non dovrebbero essere privati dell'esperienza diretta in Cina, il che potrebbe portare a una minore comprensione del complesso ambiente degli affari cinese.

Secondo l'indagine sulla fiducia delle imprese condotta lo scorso anno dalla Camera di Commercio Europea in Cina, quasi quattro membri su dieci in tutti i settori hanno ridotto il numero di dipendenti stranieri negli ultimi cinque anni. Quasi il 10% dei partecipanti ha indicato una diminuzione del numero di dipendenti stranieri di più della metà, mentre l'11% ha indicato l'assenza completa di dipendenti stranieri. Questa è una crisi imminente considerando già il numero limitato di stranieri attualmente in Cina.[2]

Come invertire la fuga di cervelli?

Per invertire un tale esodo drastico e attrarre i migliori espatriati in Cina, il Paese deve agire rapidamente con azioni tangibili. Attualmente, alcune agevolazioni per i dipendenti stranieri, come l'istruzione dei figli, l'affitto dell'alloggio, il supporto alla ricollocazione e la formazione linguistica, sono esenti dall'imposta sul reddito individuale. Sebbene questa esenzione fiscale sia stata prorogata ulteriormente per due anni con un annuncio improvviso alla fine del 2021, questo periodo di grazia scadrà alla fine di quest'anno. Questa politica esistente è stata molto efficace nell’attrarre e mantenere gli investimenti stranieri, in quanto compensa alcuni dei maggiori costi di vita legati al lavoro e all'educazione di una famiglia in Cina, che sono unici per le famiglie straniere, come la necessità di pagare per la scuola internazionale. Un modo tangibile e rapido per non solo trattenere gli espatriati in Cina, ma anche attirarli di nuovo, sarebbe prorogare questo periodo di grazia per le agevolazioni fiscali sul reddito.

Detto questo, se tale periodo di grazia dovesse scadere alla fine di quest'anno, l'impatto sarebbe significativo. Gli investitori stranieri probabilmente rivaluterebbero o ridurrebbero notevolmente gli incarichi transfrontalieri in Cina. Inoltre, per i potenziali assegnatari, l'incarico potrebbe essere finanziariamente insostenibile se devono affrontare un'elevata responsabilità fiscale per diverse ragioni, soprattutto il fatto che le scuole pubbliche cinesi non sono un'opzione per i figli dei dipendenti stranieri, unito all'alto costo della scuola internazionale.

Di conseguenza, i pochi incarichi per espatriati che verranno assegnati in Cina tenderanno ad essere o giovani dipendenti senza figli o, all'estremo opposto dello spettro, dipendenti più anziani senza familiari che hanno bisogno di istruzione. Questa enorme lacuna potrebbe avere un impatto sulla strategia di investimento delle aziende in Cina nei prossimi anni, poiché molti dirigenti o esperti senior di cui le aziende hanno bisogno per lo sviluppo strategico del business locale fuori dalla Cina potrebbero esserne influenzati.

Conclusioni e situazione attuale dell'esodo degli espatriati in Cina

I cittadini stranieri che lavorano in Cina come i giovani studenti sono i migliori "ambasciatori", poiché spesso lodano gli aspetti positivi delle loro esperienze quando tornano nei loro Paesi d'origine, cosa che è molto necessaria in un momento in cui le tensioni geopolitiche sono in aumento e le opinioni globali sulla Cina sono in tendenza negativa.

Nei sei mesi trascorsi dalla riapertura delle frontiere, il numero di dipendenti stranieri nel mercato cinese continua a essere preoccupante. Nel recentemente pubblicato Business Confidence Survey 2023 della Camera di Commercio Europea, le aziende associate hanno indicato una significativa localizzazione del personale aziendale, che naturalmente si è verificata nell'ultimo mezzo decennio, ma ora il 16% dei partecipanti ha segnalato che le loro operazioni in Cina non impiegano più cittadini stranieri.

La riduzione, o in certe situazioni la completa assenza, dei cittadini stranieri sta ancora causando problemi come la ridotta trasmissione di know-how e migliori pratiche, difficoltà di comunicazione, piani di investimento rimandati, ma ora si sta estendendo fino alla chiusura delle operazioni cinesi delle aziende europee. Gli espatriati ora costituiscono il 10% o meno del personale complessivo per il 78% delle aziende partecipanti, e le PMI sono particolarmente colpite: una su cinque (21%) segnala che non impiega cittadini stranieri nelle loro operazioni in Cina.

Sul campo qui in Cina possiamo osservare un grande sforzo da parte delle autorità cinesi per recuperare il terreno perso negli ultimi tre anni. La Cina, tuttavia, dovrà stimolare la crescita economica ripristinando la fiducia nell'ambiente aziendale e il ritorno del nostro personale espatriato alle coste cinesi è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

[1] Stime fornite dai leader delle imprese europee e dai Consolati Generali di vari Stati membri, Business Europeo in Cina: Shanghai Position Paper 2023/2024, Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina, pubblicato il 14 febbraio 2023.

[2]Business Confidence Survey 2022, Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina, pubblicata il 20 giugno 2022, dati raccolti in un periodo di 4 settimane da febbraio a inizio marzo.

A cura di: Avv. Carlo D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina