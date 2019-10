Dichiarazione dei redditi: ecco come correggere gli errori

Barbara Massaro - 21 ottobre 2019

Errare è umano, ma la legge (specie quando si tratta di soldi, tasse e Fisco) non ammatte ignoranza e per questo in tema di regole e doveri fiscali è bene essere informati e procedere con cura onde evitare di incorrere in sanzioni o multe da pagare nostro malgrado.

In questo senso Agenzia delle Entrate è benevola con i contribuenti onesti e, sebbene i termini per presentare la dichiarazione dei redditi 2019 relativa ai guadagni 2018 siano scaduti esiste un extra tempo entro cui rettificare eventuali errori.

730 integrativo 2019: modi e tempi

La modalità e i tempi per inviare le correzioni variano a seconda del tipo di dichiarazione dei redditi (730 o modello redditi) presentata e dell'intermediario fiscale che si è occupato della redazione del modello (fai da te precompilato oppure caf e commercialisti).

In caso che il 730 (per pensionati e lavoratori dipendenti) sia stato compilato da intermediari fiscali e presentato entro i termini del 23 luglio c'è tempo fino al 25 ottobre per inoltrare il cosiddetto 730 integrativo che consente di rettificare la dichiarazione dei redditi e di inserire nuove spese detraibili o deducibili che comportino un credito a vantaggio del contribuente.

Il conguaglio verrà eseguito sempre a cura del sostituto d’imposta nella mensilità liquidata a dicembre.

Correttivo 730 entro dicembre

Se, invece, la correzione della dichiarazione dei redditi comporta situazioni di maggior debito o minor credito per il contribuente, sarà necessario presentare il modello Redditi (ex Unico) correttivo del 730 entro il prossimo 2 dicembre.

Anche se si è preceduto con il fai da te e la dichiarazione dei redditi è avvenuta tremite modello precompilato la correttiva deve essere affidata a un professionista.

Sempre entro il 2 dicembre è possibile presentare la cosiddetta dichiarazione correttiva nei termini relativa soltanto agli errori formali o di calcolo.





