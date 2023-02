«Senza incentivi le auto elettriche sono ancora troppo costose per la classe media. La sfida è quanto velocemente si riuscirà a ridurre i costi per venderle anche senza». A parlare, commentando i conti del gruppo del 2022, è Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis.

«Siamo soddisfatti delle nostre vendite di auto elettriche e non abbiamo ancora iniziato l'offensiva negli Stati Uniti. Siamo l'azienda con il più alto tasso di crescita di vendita di Bev, abbiamo buoni modelli, la nostra tecnologia è apprezzata ha continuato Tavares ricordando come, tuttavia, in Germania non appena sono stati sospesi gli incentivi il mercato sia crollato.