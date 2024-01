Assegno Unico e di Inclusione: tutto quello che c'è da sapere sui pagamenti

Arrivano i primi pagamenti per l’Assegno Unico e Universale e l’Assegno di inclusione. Due misure destinate ad aiutare, da una parte la natalità e dall’altra le persone più svantaggiate dal punto di vista economico. Nella giornata di ieri l’Inps, da una parte, e il ministero del Lavoro dall’altra hanno pubblicato il calendario dei pagamenti in relazione a questi strumenti.

Assegno Unico e Universale

Partiamo con il dire che si tratta di una nuova misura economica voluta dal governo Meloni, che ha l’obiettivo di andare a semplificare e sostituire molte delle attuali agevolazioni per i figli a carico. È universale perché ne hanno diritto tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa (occupati e disoccupati) e dal reddito. L’agevolazione la si può richiedere, per ogni figlio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. Per quanto riguarda le modalità per richiedere l’Assegno, l’Inps fa sapere che le domande già presentate valgono anche per le annualità successive, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare eventuali variazioni da inserire nella domanda (ad esempio per la nascita di un nuovo figlio). Questo significa che non è necessario presentare una nuova richiesta per il 2024, se la precedente era stata accettata. Ovviamente questo non vale nel caso in cui la domanda era stata respinta, decaduta o revocata. Per tutti i nuovi nati e per chi non ha beneficiato dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico la domanda potrà essere presentata sul sito Web Inps o tramite gli istituti di patronato. Per sapere l’importo, bisogna presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per il 2024. Da ricordare infatti che l’Assegno Unico è progressivo, cioè l’importo cresce al diminuire del valore dell'Isee.

Nel caso in cui si decidesse di non si presentare l'Isee, l’importo dell’Assegno Unico e Universale sarà calcolato dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Se la nuova dichiarazione viene poi presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati da marzo con la corresponsione degli arretrati. In termini di importi la misura concede un assegno minimo di 50 ad un massimo di 175 al mese per ogni figlio a carico. Per i figli tra i 18 e i 21 anni gli importi scendono a 25 e 85, massimo al mese. Sono previste maggiorazioni in caso di figli a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai 21 anni, di nuclei familiari numerosi, di entrambi i genitori lavoratori e di nuclei familiari con Isee inferiore ai 25.000 euro.

Per i pagamenti relativi al primo semestre del 2024, l’Inps fa sapere che in assenza di variazioni, nel periodo gennaio – giugno 2024, sono previste le seguenti date di pagamento: 17, 18, 19 gennaio; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio e 17, 18, 19 giugno. “Il pagamento della prima rata avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla domanda, con l’accredito dell’importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito sia a debito”, si legge nella nota dell’Istituto di previdenza.

Assegno inclusione

L’Assegno di inclusione fa parte della riforma del reddito di cittadinanza che ha come obiettivo principale il dividere chi può lavorare da chi non ne ha veramente le facoltà per farlo. Per quest’ultima categoria è stato istituito l’Assegno di inclusione che sarà riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2024 come misura di sostegno economico, condizionata al possesso di determinati requisiti come la residenza (bisogna essere in Italia da almeno 5 anni), la cittadinanza (il richiedente deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino in paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue o essere titolare dello status di protezione internazionale), il soggiorno e l'Isee (non superiore a euro 9.360). Oltre a questi requisiti se ne aggiungono altri che, non presentano novità, in relazione al valore del patrimonio mobiliare e immobiliare visto che risultano essere gli stessi presenti già per il vecchio reddito di cittadinanza. Questa misura è dunque destinata a tutti quei nuclei familiari che hanno almeno un componente con: disabilità, 60 anni, minorenne o in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla PA. Attenzione perché non si avrà diritto all’Assegno unico se si risulta essere disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione.

Una volta percepito il sussidio il nucleo familiare lo può perdere se un componente: non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo, se non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, se non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, se non accetta un’offerta di lavoro congrua, non presenta una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare o se viene trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato. Una volta decaduti dal sussidio si può tentare di fare domanda solo dopo sei mesi.

Per quanto riguarda i pagamenti il sito del ministero del Lavoro mette in evidenza che dal mese di gennaio verranno avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per disporre i pagamenti. E dunque, per chi ha fatto richiesta entro il 7 gennaio 2024, con il patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo, i pagamenti verranno disposti dal 26 gennaio 2024. Per chi presenta invece le domande dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con il patto sottoscritto entro la stessa data, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal 15 febbraio. Per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto. Una volta avviata la procedura i successivi pagamenti verranno disposti il 27 del mese di competenza.