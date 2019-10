Fusione FCA-Peugeot: tutti i numeri del nuovo (presunto) colosso della mobilità

Barbara Massaro - 30 ottobre 2019

Un matrimonio d'interesse che vale 50 miliardi di dollari. Sono numeri impegnativi quelli che arrivano dai primi conti che, a spanne, si fanno in queste ore sulla possibile fusione tra le case automobilistiche Peugeot e FCA.

Le trattative sono in corso ma l'eventuale fusione tra i due colossi della mobilità su 4 ruote potrebbero far tremare il mercato mondiale causando una ricollocazione globale degli equilibri del marcato.

Chi ci guadagna (e quanto)



Vantaggi ce ne sono: tanti e per entrambe le parti. Intanto sarebbe un ottimo modo per restare competitivi su un mercato sempre più difficile. Dal detto "l'unione fa la forza" deriva l'intero senso dell'operazione. PSA (che significa Peugeot, Citroën, Ds e Opel) da tempo punta a scalfire il gelo del mercato americano dove, fino a oggi, non ha mai fatto presa.

FCA, invece, dopo il fallimento della trattativa con Renault ha urgente bisogno di piattaforme modulari (per costruire modelli diversi per taglia, brand e tipologia) e predisposte per l'elettrificazione, cioè per le auto elettriche ed ibride, tecnologia che è fiore all'occhiello per PSA

Non è la prima volta che i francesi di Peugeot flirtano con la casa automobilistica italo americana, ma fino a ora se di flirt si può parlare è stato ben nascosto dietro le cortine dell'ufficialità.

Oggi, invece, a confermare la portata della trattativa è stata FCA in una nota in cui ha scritto: "A seguito di recenti notizie in merito a una possibile operazione strategica tra Groupe PSA e Gruppo FCA, Fiat Chryster Automobiles conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità.

I numeri della fusione

In termini di vendita al momento i numeri danno ragione a PSA che, lo scorso anno ha consegnato 1.903.370 auto contro un totale di 1.157.000 per FCA e anche il fatturato vede in vantaggio i cugini francesi con 38,3 miliardi di euro contro i 26,7 miliardi di euro di FCA però FCA ha più stabilimenti e marchi sparsi in giro per il mondo e questo è esattamente quello che manca a PSA.

Secondo il Waal Street Journal la fusione creerebbe un gigante da 50 miliardi di dollari di capilazzazione in Borsa con l'obiettivo di aggiungere altri 8/9 milioni di veicoli sul mercato ogni anno.

Sempre secondo il Wall Street Journal si tratterebbe di una fusione alla pari con il ceo di Peugeot, Carlos Tavares, che assumerebbe il ruolo di amministratore delegato della nuova società, mentre a John Elkann spetterebbe la presidenza.

Inoltre l'ipotetica alleanza aprirebbe il mercato cinese a FCA visto che PSA mette sul banco anche la partnership con Dongfeng Motor Group.

In pratica si andrebbe a creare un colosso automobilistico mondiale in grado di penetrare tutti i mercati a differenti latitudini e garantire una varietà di soluzioni di mobilità planetaria in un'unica realtà e questa prospettiva promette di modificare gli asset di produzione/vendita a livello globale.









