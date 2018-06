Luoghi Storici 2018: ecco quali sono i più apprezzati nel mondo

Rita Fenini - 6 giugno 2018



Dopo le classifiche dei 10 luoghi storici più gettonati d'Italia e d'Europa, TripAdvisor ha decretato i vincitori del Travelers’ Choice Luoghi Storici 2018 anche per i cinque continenti



Resta saldo in prima posizione il tempio di Angkor Watt in Cambogia, che, per il secondo anno consecutivo, si mantiene al vertice della classifica.

Al secondo posto la splendida Plaza de España a Siviglia, che, oltre a guadagnarsi anche la medaglia d’oro nella Top 10 europea, a livello mondiale sorpassa la Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi, che scende al terzo posto.

Per quanto riguarda i luoghi storici del nostro Bel Paese, la Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano restano i nostri portabandiera nel mondo, con un’escalation per quanto riguarda il Duomo di Milano, che guadagna 3 posizioni rispetto al 2017 e si piazza al 7° posto, mentre la Basilica di San Pietro riconferma la quarta posizione

