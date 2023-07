Cinque prodotti multiuso da portare sempre con sé

Un prodotto che risponda contemporaneamente a molteplici esigenze della pelle. Che alleggerisca il beauty case ma non il portafogli. Performante e, soprattutto facile da utilizzare.

La prima crema a raggruppare tutte queste descrizioni nasce nel 1930. Quasi 100 anni dopo, la popolarità della Eight Hour Cream di Elizabeth Arden sembra essere rimasta invariata. Dopotutto, questo prodotto ha tutte le caratteristiche di un’icona, da un ricco retroscena a riconoscimenti di alto profilo, grazie alla sua incredibile versatilità, capace di conquistare davvero chiunque.

Un unguento lucido color albicocca, creato da una combinazione di petrolato ammorbidente per la pelle (un efficace agente occlusivo), acido salicilico antinfiammatorio (un beta-idrossi in uno dei suoi primi usi cosmetici), e vitamina E antiossidante, si dice della il suo nome a un amico della Arden che lo avrebbe applicato al ginocchio sbucciato di suo figlio notando, dopo otto ore, che la sua pelle era guarita.

Più di recente, la Eight Hour Cream è stata protagonista di un originale aneddoto condiviso dal principe Harry nel suo libro di memorie Spare, cementando ancora una volta il suo status di icona.

Le sue funzionalità sono davvero illimitate e vanno da testa a piedi. La crema, infatti, protegge rinforza la barriera della pelle; lenisce le irritazioni minori come graffi, dermatiti da pannolino, morsi e scottature; idrata le zone secche, che si tratti di labbra, gomiti, ginocchia o mani; idrata unghie e cuticole; fa risaltare gli zigomi e l'arco di Cupido; e doma capelli e sopracciglia.

Prendendo esempio dall’iconica Eight Hour Cream, molti marchi hanno dato vita alla loro versione di crema/olio multitasking. A partire da Dior e dal suo Le Baume che promette di reinventare le regole della skincare.

Il nuovo prodotto - dalla formula unisex e universale - si adatta infatti a tipi di pelle, esigenze e stili di vita differenti. L’incredibile texture dall’effetto curativo ripara e idrata la barriera cutanea nutrendo labbra, mani e corpo.

La formulazione esclusiva di Le Baume è ricca di principi attivi derivati dalla dermocosmesi per idratare, riparare e proteggere i nostri punti più fragili. «La scienza Dior ha selezionato degli ingredienti di origine naturale ad alte prestazioni che consentono di riparare e ripristinare intensamente la bellezza di tutti i tipi di pelle, anche i più sensibili, in seguito alle aggressioni degli elementi esterni» si legge nella presentazione ufficiale. Nel cuore della formula si trovano: estratto di centella asiatica; squalano; olio di jojoba; burro di karité; glicerina; e acido ialuronico ad alto peso molecolare.

In Aéras, nuovo brand cosmetico fondato da Alice Ziccheddu, creato, formulato e prodotto in Sardegna - luogo di nascita della giovane imprenditrice - propone l’Animanuda Grounding Body Oil, un olio fortificante, rivitalizzante e antinfiammatorio. Stimolante per la circolazione e detossinante, questo prodotto è perfetto anche come rito preparatorio all’estate per il trattamento di cellulite, in caso di gambe pesanti e affaticate dalla temperatura, smagliature.

Oli vegetali di sesamo e girasole, impiegati nella medicina popolare per le loro proprietà antinfiammatorie naturali e per le ottime capacità di assorbire le proprietà delle piante e restituirle alla pelle, lavorano in sinergia con i preziosi estratti di Ginepro, Elicriso e Lentisco aumentandone la penetrabilità, l’efficacia e la durata dei loro benefici.

La sua forza si percepisce già dal momento in cui si scalda l’olio tra le mani. L’atto stesso di massaggiare l’Animanuda Grounding Body Oil è occasione per riconnettersi con il nostro io ogni volta che sentiamo il bisogno di rigenerarci. E’ un olio che rafforza e protegge la pelle, e contemporaneamente avvolge lo spirito in un profumo di arbusti mediterranei radicati e fortificati dal sole, conduce la mente in un viaggio sensuale alla scoperta di nuove composizioni botaniche e dei rituali magico-curativi che da sempre caratterizzano la Sardegna, terra di pura energia.

Nasce da un altro brand giovane, l’AUDRER di Giulia de Lellis, The Ultimate Oil. Un olio da portare sempre con sé, a base di estratto di camomilla, dall’azione addolcente e rinfrescante, olio di marula, che con i suoi fitosteroli aiuta a proteggere la pelle con azione anti-age, olio di jojoba, dalle proprietà elasticizzanti e idratanti, e vitamina E ad azione antiossidante. Perfetto per viso, corpo e capelli.

Dedicato a corpo e capelli, il Rose Hair & Body Oil di OUAI nasce da una fusione di oli ricchi e nutrienti, provenienti da tutto il mondo ed è privo di siliconi. Multi uso, assorbe rapidamente, ripara e illumina i capelli e la pelle, mentre ripristina l’idratazione.

Sempre pensato per corpo e capelli, il Voile Satin firmato Diptyque rappresenta un trattamento irrinunciabile per l’estate. Ispirato dalle antiche tradizioni di Rodi, questo olio secco dai molteplici utilizzi emana effluvi solari: gelsomino, ylang-ylang e zafferano. Nebulizzato sulla pelle, lascia un velo impalpabile e satinato che ridona brillantezza. Sui capelli, li rende morbidi e lucenti. Una carezza profumata.