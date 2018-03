Geostorm con Gerard Butler: il dvd in edicola con Panorama

Redazione - 7 marzo 2018

Se le condizioni meteorologiche estreme e i disastri naturali fossero eventi che appartengono al passato? Se gli scienziati avessero trovato una soluzione alle derive del riscaldamento globale e i capi di Stato si riunissero per puntare davvero alla pace collettiva? Potrebbe funzionare? Non funziona a lungo nell'action thriller catastrofico Geostorm, prossima anteprima in dvd in uscita con Panorama (da giovedì 8 marzo in edicola).

Perché chi controlla il clima, controlla anche il mondo. Scariche di fulmini di potenza inaudita, tempeste di ghiaccio nel deserto e tsunami si scatenano: toccherà a un eroe salvare l'umanità, a Gerard Butler, l'attore britannico già prode re spartano Leonida nel film 300. A dirigerlo, al debutto alla regia, non un nome a caso: c'è lo statunitense Dean Devlin, scrittore e produttore del "disaster movie" di culto Independence Day. Nel cast anche Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy García.

In un futuro vicino, la cooperazione politica internazionale e un'ampia rete di satelliti che controllano il meteo hanno cancellato i cataclismi: niente più siccità, né uragani. Questo finché qualcosa - o qualcuno - si inceppa. Il governo americanoè costretto a rivolgersi all'uomo che ha ideato il sistema satellitare per correggere il malfunzionamento, prima che la falla diventi irreparabile: ciò che è stato creato come strumento di protezione diventa causa di distruzione. Jake Lawson (Butler), scienziato controcorrente che non ama i giochi dei politici, è incaricato di risolvere il problema insieme al fratello Max (Sturgess). Jake non sa di essere un perfetto capro espiatorio. Inizia una corsa contro il tempo per scoprire la vera minaccia, prima che un "geostorm", una tempesta globale di portata epica, spazzi via tutto... e tutti.

Tra intrighi sinistri e natura in fiera ribellione, con effetti speciali da brividi, l'adrenalina è la stessa di un bel giro sulle montagne russe, sulla Terra e nello spazio. Intanto nello spettatore cresce il desiderio di conoscere meglio l'ambiente che ci circonda. E di imparare a rispettarlo.



Il dvd di Geostorm è con Panorama a 15,90 euro.

