I 10 film più visti del 2017

La Disney vince al botteghino dei cinema italiani nel 2017, con il musical La bella e la bestia con Emma Watson primo indisturbato, campione degli incassi. Inserisce in classifica anche Star Wars: Gli ultimi Jedi (al sesto posto) e Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (all'ottavo).

Dal secondo al quarto posto invece è strapotere Universal, che piazza ennesimi capitoli di saghe fortunate: il film d'animazione Cattivissimo me 3, il secondo capitolo della trilogia erotica tratta dai libri di E.L. James Cinquanta sfumature di nero, l'action movie sulle corse d'auto Fast & Furious 8.

Unici film italiani presenti nella top ten dei film dai migliori incassi del 2017 le commedie leggere L'ora legale di Salvo Ficarra e Valentino Picone e Mister Felicità di Alessandro Siani.

1) La bella e la bestia di Bill Condon

Cast: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, Emma Thompson

Trama: Film Disney, rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione del 1991. Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente, viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

DISTRIBUZIONE: Disney (dal 16 marzo 2017)

INCASSO: 20.509.524 euro

2) Cattivissimo me 3 di Pierre Coffin e Kyle Balda

Cast (voci italiane): Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini

Trama: Illumination Entertainment torna con le nuove avventure di Gru, Lucy e delle loro adorabili bambine, e anche dei Minions, per il terzo capitolo di una saga popolare, che nel mondo ha incassato 1,520 miliardi di dollari. Il film d'animazione si arricchisce di un altro cattivo: Balthazar Bratt, un vecchio bambino prodigio ossessionato dal ruolo che interpretava in una serie degli anni ’80 e che finirà con l’essere il nemico più formidabile che Gru abbia mai dovuto affrontare fino ad oggi.

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures (dal 24 agosto 2017)

INCASSO TOTALE: 17.991.482 euro

3) Cinquanta sfumature di nero di James Foley

Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan Hugh Dancy, Eric Johnson, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford, Max Martini, Bella Heathcote, Kim Basinger, Marcia Gay Harden

Trama: Secondo capitolo tratto dalla trilogia bestseller e fenomeno mondiale scritta da E.L. James. La storia continua con un Christian Grey ferito, che cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita. Lei esige un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia, e a trovare un equilibrio, ma riaffiorano alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian, decise a distruggere le loro speranze di un futuro insieme. - RECENSIONI - TRAILER

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures International Italy (dal 9 febbraio 2017)

INCASSO: 14.873.353 euro

4) Fast & Furious 8 di F. Gary Grey

Cast: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Scott Eastwood, Helen Mirren, Kurt Russell, Charlize Theron

Trama: Ora che Dom (Diesel) e Letty (Rodriguez) sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati - ed il resto del gruppo è stato esonerato - il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo... e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia. - RECENSIONE - COM'È STATA REALIZZATA LA "PIOGGIA" D'AUTO, VIDEO - TRAILER - TUTTI I CATTIVI DELLA SERIE

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures International Italy (dal 13 aprile 2017)

INCASSO: 14.708.426 euro

5) It di Andrés Muschietti

Cast: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton, Jackson Robert Scott

Trama: Horror tratto dal popolare romanzo omonimo di Stephen King, che terrorizza i lettori da decenni. Quando iniziano a scomparire i ragazzi di Derry, nel Maine, un gruppo di bambini si trova faccia a faccia con le proprie paure, facendo quadrato contro un clown maligno chiamato Pennywise, la cui storia è costellata da secoli di omicidi e violenze. - RECENSIONE

DISTRIBUZIONE: Warner Bros. (dal 19 ottobre 2017)

INCASSO: 14.521.313 euro

6) Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson

Cast: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Benicio del Toro, Laura Dern, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis

Trama: Secondo capitolo della nuova trilogia aperta da Il risveglio della Forza, con nuove battaglie della Resistenza, dissidi tra la Forza e il suo lato oscuro. - RECENSIONE

DISTRIBUZIONE: Walt Disney (dal 13 dicembre 2017)

INCASSO: 13.247.746 euro

7) Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh

Cast: Tom Bateman, Lucy Boynton, Kenneth Branagh, Olivia Colman, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Johnny Depp, Judi Dench, Josh Gad, Manuel Garcia-Rulfo, Derek Jacobi, Marwan Kenzari, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer, Sergei Polunin, Daisy Ridley

Trama: Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, il film racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox (dal 30 novembre 2017)

INCASSO TOTALE: 13.016.483 euro

8) Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar di Joachim Rønning e Espen Sandberg

Cast: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Stephen Graham, Orlando Bloom, Keira Knightley, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani

Trama: Catapultato in una nuova avventura, lo sventurato Capitan Jack Sparrow (Depp) vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar (Bardem) e decisi a uccidere ogni pirata del mare... soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth (Scodelario) e con Henry (Thwaites), un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato. - IL TRAILER

DISTRIBUZIONE: Walt Disney Italia (dal 24 maggio 2017)

INCASSO TOTALE: 12.536.309 euro

9) L'ora legale di Salvo Ficarra e Valentino Picone

Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Antonio Catania, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D’Anna, Francesco Benigno, Alessandro Roja

Trama: In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, un sindaco maneggione e pronto a usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un'alternativa in occasione del suo primo voto. I nostri due eroi Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi; mentre il candido Valentino scende in campo a fianco dell'outsider Natoli. - RECENSIONE

DISTRIBUZIONE: Medusa (dal 19 gennaio 2017)

INCASSO: 10.376.400 euro

10) Mister Felicità di Alessandro Siani

Cast: Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna

Trama: Martino (Siani) è un giovane napoletano indolente e disilluso che vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Dott. Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. - VIDEO - RECENSIONE

DISTRIBUZIONE: 01 Distribution (dall'1 gennaio 2017)

INCASSO: 10.206.028 euro

* Dati Cinetel, società che fa riferimento all'Associazione Nazionale Esercenti Cinema e all'Anica e che monitora l'85% del mercato potenziale

