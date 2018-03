Simona Santoni - 9 marzo 2018

Tra i film in uscita al cinema e quelli ancora in sala, ecco i più belli. Da vedere perché ne vale la pena in maniera assoluta o perché, pur concedendo delle imperfezioni, offrono punti di vista particolari o un intrattenimento più che gradevole. Che vale il prezzo del biglietto.

Nome di donna

Italia, 2017

Genere: Drammatico

Regia: Marco Tullio Giordana

Cast: Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Adriana Asti, Stefano Scandaletti, Michela Cescon, Bebo Storti, Laura Marinoni, Anita Kravos

Distribuzione: Videa

Al cinema dall'8 marzo

Perché vederlo: Torna il regista de La meglio gioventù e Romanzo di una strage. Con un tema quanto più attuale: le molestie sul luogo di lavoro, ma senza occhio moralista. Indangando la solitudine della vittima, su cui grava l'insinuazione "se l'è cercata".

Lady Bird

USA, 2017

Genere: Drammatico

Regia: Greta Gerwig

Cast: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges

Distribuzione: Universal Pictures

Al cinema dal 1° marzo

Perché vederlo: Racconto di formazione acuto e delicato, cattura perfettamente la transizione agrodolce dall'adolescenza all'alba dell'età adulta.

Il filo nascosto

USA, 2017

Genere: Drammatico

Regia: Paul Thomas Anderson

Cast: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps

Distribuzione: Universal Pictures

Al cinema dal 22 febbraio 2018

Perché vederlo: Un film elegante sull'arte della sartoria e sull'amore. Sulle sue pieghe più sommerse e oscure. Con Daniel Day-Lewis (alla sua ultima interpretazione) magnetico, nelle sue manie severe come nelle fragilità. 6 nomination all'Oscar. - VIDEO

Figlia mia

Italia, 2018

Genere: Drammatico

Regia: Laura Bispuri

Cast: Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Michele Carboni, Udo Kier

Distribuzione: 01 Distribution

Al cinema dal 22 febbraio 2018

Perché vederlo: Una figlia contesa tra due madri. La storia di tre donne, di amore, odio e ancora amore, narrata con delicatezza e sguardo nuovo. Bella la sintonia tra Golino e Rohrwacher. - RECENSIONE

La forma dell'acqua - The shape of water

USA, 2017

Genere: Drammatico, Biografico

Regia: Guillermo del Toro

Cast: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer

Distribuzione: 20th Century Fox

Al cinema dal 14 febbraio 2018

Perché vederlo: Leone d'oro a Venezia, 13 candidature agli Oscar. Non è un capolavoro, ma un bel film capace di colpire con cuore, immaginazione, meraviglia visiva. Una favola acquatica dove l'amore vince contro la paura della diversità. - RECENSIONE - VIDEO-INTERVISTA A DEL TORO

Black Panther

USA, 2018

Genere: Avventura, Fantascienza

Regia: Ryan Coogler

Cast: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Forest Whitaker, Andy Serkis, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett

Distribuzione: Disney

Al cinema dal 14 febbraio 2018

Perché vederlo: Un supereoe nero che vive in Africa: wow! Uno spaccato Marvel completamente nuovo che all'inizio fa un po' alzare il sopracciglio ma presto tira dentro con le sue ritualità insolite e i colori vivaci. Un film inaspettatamente coinvolgente. - VIDEO

Final Portrait - L'arte di essere amici

Regno Unito, 2017

Genere: Drammatico, Biografico

Regia: Stanley Tucci

Cast: Geoffrey Rush, Armie Hammer

Distribuzione: Bim Distribuzione

Al cinema dall'8 febbraio 2018

Perché vederlo: L'incontro parigino fra Alberto Giacometti e James Lord. Profonda riflessione sull'arte, con un grande Geoffrey Rush. - RECENSIONE

The Party

Regno Unito, 2017

Genere: Commedia, Drammatico

Regia: Sally Potter

Cast: Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Emily Mortimer, Cherry Jones

Distribuzione: Academy Two

Al cinema dall'8 febbraio 2018

Perché vederlo: Un bianco e nero essenziale e intrigante e buona dose di cinismo e acume per una commedia corrosiva che volge in tragedia. Super Kristin Scott Thomas e Patricia Clarkson. - VIDEO

The Post

USA, 2017

Genere: Drammatico, Storico

Regia: Steven Spielberg

Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Tracy Letts

Distribuzione: 01 Distribution

Al cinema dall'1 febbraio 2018

Perché vederlo: Un inno al giornalismo investigativo d'altri tempi e alla libertà di stampa. Con super Streep che fa andare oltre una sceneggiatura corposa e a volte faticosa. - RECENSIONE - 5 MOTIVI PER VEDERLO - COSA SONO I PENTAGON PAPERS

C'est la vie - Prendila come viene

Francia, 2017

Genere: Commedia

Regia: Éric Toledano, Olivier Nakache

Cast: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Alban Ivanov, Eye Haidara, Suzanne Clément, Hélène Vincent, Benjamin Lavernhe

Distribuzione: Videa

Al cinema dall'1 febbraio 2018

Perché vederlo: Per sorridere, seguendo le vicissitudini e gli imprevisti della preparazione di un rinfresco di nozze. Commedia corale gradevole e poco più, dai registi di Quasi amici.

Paradise

Russia, 2017

Genere: Drammatico

Regia: Andrei Konchalovsky

Cast: Julia Vysotskaya, Philippe Duquesne, Christian Clauß

Distribuzione: Viggo

Al cinema dal 25 gennaio 2018

Perché vederlo: Leone d'argento all'ultima Mostra del cinema di Venezia. Con un bianco e nero che cattura, si incrociano i destini di tre persone diverse durante la seconda Guerra Mondiale, tra le atrocità dell'animo umano. Sorprendente e magnifico il finale.

Chiamami col tuo nome

Italia, Usa, Francia, Brasile, 2017

Genere: Romantico

Regia: Luca Gudagnino

Cast: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar

Distribuzione: Warner Bros.

Al cinema dal 25 gennaio 2018

Perché vederlo: Più estetico che profondo, più da vedere che da sentire, è l'italiano candidato a quattro Oscar tra cui miglior film: che gioia! - RECENSIONE

Ella & John - The Leisure Seeker

Italia, 2017

Genere: Drammatico, Commedia

Regia: Paolo Virzì

Cast: Helen Mirren, Donald Sutherland

Distribuzione: 01 Distribution

Al cinema dal 18 gennaio 2018

Perché vederlo: Quanto si ride, quanto si piange! Virzì usa il suo solito calore umano per disegnare una storia di amore e malattia in tarda età, con due attori giganti come Mirren e Sutherland.

