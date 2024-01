Carabiniere attacca Mattarella: «Non è il mio Presidente, non lo riconosco» | video

Sta facendo discutere il caso del Carabiniere le cui parole contro il Presidente della Repubblica sono state colte da una telecamera presente alle manifestazioni di sabato nel giorno della memoria.«Non lo riconosco, non l'ho scelto io, non l'ho votato io, quindi non è il mio Presidente» sono state le parole del Carabiniere che è stato identificato e verrà punito con il trasferimento.