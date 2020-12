Le 15 canzoni di Natale più belle del ventunesimo secolo

Il Natale è il periodo dell'anno in cui la musica è assoluta protagonista, anche se un album di canzoni natalizie, genere in cui tutti i big si sono cimentati almeno una volta in carriera, viene considerato spesso dalla critica come il segnale di un artista in declino, che ha bisogno del traino degli evergreen delle festività invernali per risalire la china, anche se troviamo illustri esempi che smentiscono questo assunto.

Gli album natalizi classici, come ad esempio quelli di Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin e Elvis Presley, sono inarrivabili, ma negli ultimi trenta/quarant'anni sono state pubblicate canzoni che sono diventate dei nuovi classici, tanto da poter essere accostate ai brani di questi artisti leggendari senza alcun complesso di inferiorità.

Oltre ai nuovi classici degli anni Ottanta-Novanta come Last Christmas del compianto George Michael e All I want for Christms is you di Mariah Carey, negli ultimi 18 anni sono state diverse le canzoni memorabili dedicate al Natale, sia che si tratti di brani originali che di sorprendenti riletture di classici.

Vediamo quali sono, nella nostra classifica, le 15 canzoni natalizie più belle del ventunesimo secolo.

1) Stevie Wonder & Andra Day - Someday At Christmas (2015)

2) Mariah Carey - O Holy Night (2009)

3) Train - Shake up Christmas (2009)

4) Sufjan Stevens- I'll be home for Christmas (2009)

5) Pentatonix - That's Christmas to me (2014)

6) Sia - Santa's Coming For Us (2017)

7) Michael Bublé - Jingle Bells (2011)

8) Sharon Jones - Please come home for Christmas (2015)

9) Mario Biondi - Driving home for Christmas (2013)

10) Tony Hadley - Santa Claus Is Coming To Town (2015)

11) Mary J. Blige - Mary, Did You Know (2013)

12) Robbie Williams e Jamie Cullum - Merry Xmas Everybody (2019)

13) Ariana Grande - Santa tell me (2014)

14) Lady Gaga - Christmas Tree (2008)

15) Giuliano Palma - Let it snow (2017)