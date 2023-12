Il fiume di denaro della Superlega

Nel 2021 il primo progetto di Superlega, quello nato e morto nell'arco di meno due giorni, aveva alle spalle colossi della finanza made in Usa pronti a mettere sul tavolo oltre 3 miliardi di euro per far partire il campionato europeo per club. Tentativo fallito, ma l'attenzione della finanza mondiale sul pallone rimane alta e non è difficile immaginare che alle spalle del format lanciato da A22 Sports Management, 64 squadre con ricavi triennali garantiti e trasmissione televisiva gratuita per i tifosi, possa esserci qualche grande investitore.

E' la traccia che lascia la presentazione in grande stile della nuova Superlega, garanzie annesse. Due ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con un messaggi studiati a tavolino e mirati per evitare il boomerang comunicativo della primavera 2021. Intanto l'apertura del format, il continuo richiamo alla meritocrazia e al guadagno netto che potranno avere i club che si faranno convincere rispetto ai ricavi che il prossimo ciclo della Champions League genererà aumentando il numero di partite minime da 6 a 8 con il superamento della formula con i gironcini di qualificazione.

Da dove viene questa pioggia di denaro? Chi osteggia la Superlega (ri)nascente agita il fantasma dei petrodollari dell'Arabia Saudita e dei paesi che stanno entrando con forza sul mercato del calcio mondiale. A precisa domanda se possa esserci in futuro un dialogo che riguardi anche il coinvolgimento di squadre e società extra Europa, Bernd Reichart, che di A22 è amministratore delegato e volto in prima fila, ha espressamente escluso la possibilità: "Sarà un torneo che viene dall'Europa ed è per club europei, perché si possano riappropriare delle proprie competizioni" ha detto in un'intervista a Radio 24 Il Sole 24 Ore.

Dunque, per ora bisogna orientarsi su altre aree geografiche ed economiche. Di sicuro l'obiettivo di garantire ai club un sensibile aumento di ricavi, proteggerli nella stabilità dando certezze su un triennio e non solo su una singola stagione e allo stesso tempo lanciare una piattaforma gratuita per la visione delle partite da parte di una platea sparsa in tutto il mondo, è ambizioso e deve poggiare su solide basi.

Dall'altra parte la Uefa può offrire un futuro immediato, si comincia già ad agosto, in cui la Super Champions League supererà i 2 miliardi di euro fino ad oggi distribuiti nel montepremi destinato alle 32 partecipanti, lasciando le briciole a chi rimane fuori. Quanto? E' l'argomento economico che Nyon porta per cercare di respingere le sirene della Superlega, ora che il potere intimidatorio e sanzionatorio le è stato tolto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione. Di sicuro il pronunciamento dei giudici di Lussemburgo mette al centro le società e i loro rischi imprenditoriali spostando l'asse del potere e, nel prossimo futuro, del controllo.

La conclusione è che il calcio diventerà sempre più territorio industriale contendibile. Non in vendita, slogan utilizzato dal presidente della Uefa Ceferin per bollare l'iniziativa Superlega, ma progressivamente sempre più distante dai modelli gestionali dell'ultimo mezzo secolo e più vicino alle regole di ingaggio di una industry. Era quello che chiedevano da anni le proprietà, sempre più indebitate anche a causa - ma non solo - dello tsunami della pandemia.

