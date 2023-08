Calcio: stanno tutti bene (a parte le romane)

Tutti bene, romane a parte. La prima giornata di campionato ha visto le big vincere e, ognuna a modo suo, convincere.

Cominciamo dal Napoli, per ordine di tempo e per l'essere fresca detentrice del tricolore. I partenopei non hanno giocato una gara brillante ma la reazione al rigore che l'ha costretta a rincorrere l'Empoli è stata notevole, soprattutto la forza di Osimhen. L'attaccante si è dimostrato davvero un fuoriclasse giustificando le richieste funamboliche del suo presidente per l'eventuale (sia mai) cessione.

Bene anche l'Inter brava nel superare il Monza con cui lo scorso anno raccolse solo un punto in due gare. Lautaro Martinez, capitano e autore della doppietta decisiva, non è l'unica nota lieta. La squadra ha messo in campo la forza delle seconde linee e se dovesse, come sembra, arrivare anche Pavard beh, allora sarà proprio la panchina l'arma in più dei nerazzurri.

Ha stupito la Juventus, più che per il risultato rotondo (0-3 ad Udine) per la cattiveria ed il nuovo stile di gioco visto. Allegri sembra essere passato dall'attendere i propri avversari ad andare ad aggredirli in pressing fin da subito con una cattiveria che racconta tutta la voglia di rivalsa dell'intera società. Menzione speciale per Vlahovic, ancora a segno, nell'estate in cui non è mistero che il suo allenatore sognava (e sogna ancora) Lukaku al suo posto. Il serbo sta facendo di tutto per rendere l'operazione difficile, anzi, secondo gli esperti di calciomercato, quasi impossibile.

Bene ieri anche il Milan dei nuovi arrivati, Pioli era curioso alla vigilia di vedere i suoi all'opera, di capire che faccia avrebbero avuto i rossoneri; beh, c'è da stare allegri visto l'apporto soprattutto di Pulisic (eurogol il suo) e Reijnders. E se Giroud torna a segnare, beh, il Milan ha tutte le carte in regola per un'ottima stagione.

Non si può non mettere tra le note liete l'Atalanta, soprattutto il ritorno di De Ketelaere al gol; sotto Gasperini il belga che aveva profondamente deluso un anno fa in rossonero, sembra essersi ritrovato. Serviranno però altre prove ad alto livello per dare un parere definitivo.

Male invece le due romane. La Lazio perde a Lecce dopo essere stata in vantaggio ed in controllo nel primo tempo con una ripresa che lo stesso Sarri ha definito «senza giustificazioni» per atteggiamento e concentrazione. Il nervosismo e certe dichiarazioni alla vigilia della partita dell'allenatore biancoazzurro (soprattutto sul calendario) avevano lasciato trasparire una certa tensione, come se Sarri avesse percepito qualcosa di anomalo in allenamento...

Belotti invece con una doppietta ritrova il gol e regala un mezzo sorriso alla Roma che si è aggrappata all'unico attaccante in rosa per agguantare una bella Salernitana. Date un altro bomber a Mourinho....