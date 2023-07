Blitz di Pogba in Arabia Saudita (ma per ora è ancora no)

Paul Pogba è stato in visita in Arabia Saudita e non ha nascosto il suo viaggio, con tanto di foto e attività social. Perché lo ha fatto? Il francese è nel mirino dell'Al Ittihand con un'offerta triennale da quasi 100 milioni di euro per laquale non ha, però, al momento aperto. Anche in questo caso la sua posizione rimane sfumata: "Io inArabia? Oggi no, domani chissà...". La Juventus aspetta di conoscere le sue intenzioni.

