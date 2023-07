Onana è del Manchester United: «Inter, tornerò, sono pazzo di e come te!»

André Onana è a Manchester dove, dopo le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà allo United. Prima di partire per l'Inghilterra però il portiere arrivato a parametro zero dall'Ajax e autore di una stagione sorprendente, ha lanciato un messaggio ai tifosi nerazzurri: «Inter, tornerò. Io pazzo come te e nerazzurro sempre. Questo non è un club, è un sentimento».

All'Inter andranno 55 milioni