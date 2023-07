Lautaro Martinez, offerta choc dall'Arabia Saudita: 240 milioni

Sirene arabe anche per Lautaro Martinez anche se, almeno per il momento, i tifosi dell'Inter possono stare tranquilli. Secondo quanto filtrato dall'Argentina, l'attaccante campione del mondo nello scorso mese di dicembre e fresco capitano nerazzurro avrebbe ricevuto un'offerta monstre dall'Arabia Saudita: 60 milioni di euro a stagione con contratto quadriennale per trasferirsi nel deserto. A quanto risulta dalle voci giunte dall'Argentina, Lautaro Martinez non avrebbe aperto all'ipotesi di abbandonare Milano e al momento non esiste alcuna trattativa. La proposta, però, è arrivata e il calciomercato è ancora lungo...

