L'Inter si avvicina a Lukaku: pronta offerta da 30 milioni

Sarà una settimana decisiva per Romelu Lukaku e l'Inter. I nerazzurri hanno messo l'attaccante in cima alla lista degli acquisti e delle necessità per completare l'attacco dopo l'arrivo di Marcus Thuram e la partenza di Dzeko (oltre a quella probabile di Correa).

I nerazzurri hanno pronta un'offerta da 30 milioni per l'acquisto del cartellino del belga con una operazione che dovrebbe prevedere un altro prestito per questa stagione con però obbligo di riscatto a giugno 2024 (con pagamento triennale).