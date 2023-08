Il Chelsea blocca lo scambio Vlahovic-Lukaku

La trattativa in corso tra Chelsea e Juventus per portare Lukaku in bianconero e Vlahovic a Londra si è clamorosamente arenata ieri. In serata infatti gli emissari del club inglese hanno fatto sapere di non essere al momento interessati a proseguire. Dietro allo stop ragioni economiche (troppi i 40 mln di conguaglio chiesti dal bianconeri) ma anche tecniche; il neo allenatore Pochettino non sarebbe convinto al 100% delle qualità e soprattutto della tenuta fisica dell'attaccante serbo ancora alle prese con qualche fastidio legato alla pubalgia.

Pretattica o no al momento la situazione è bloccata mentre Lukaku continua a far pressione per arrivare a Torino dicendo no alle sirene dell'Arabia