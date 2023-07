Giuntoli: «La Juventus punta forte su Vlahovic»

«Crediamo fortemente in Vlahovic, in Chiesa, in Kean. Puntiamo fortemente su di lui, a meno di offerte irrinunciabili». Durante la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Giuntoli, neo direttore sportivo della Juventus, si è ovviamente parlato di mercato, soprattutto della sorte dell'attaccante serbo, il cui destino è fortemente legato a quello di Lukaku.

Parole che hanno sorpreso alcuni ma che per altri sono normale dialettica di mercato.