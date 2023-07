Colpo Monza: c'è Gagliardini per il centrocampo

Dopo sei stagioni e mezzo con la maglia dell'Inter, Roberto Gagliardini si trasferisce in Brianza. E' lui l'ultimo colpo del Monza, scelto di persona da Adriano Galliani che lo ha corteggiato dal momento in cui l'ex nerazzurro ha lasciato scadere il suo contratto per potersi trovare una nuova collocazione da parametro zero. Il Monza inserisce quantità ed esperienza nel centrocampo confermando la linea che ha portato alla salvezza senza patemi (anzi) della passata stagione.

