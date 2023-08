Aranutovic è dell'Inter (anche Carlos Augusto)

Come annunciato ieri oggi è arrivata l'ufficialità: Inter e Bologna hanno trovato un accordo per il passaggio di Marco Arnautovic dai rossoblu ai nerazzurri. Si tratta in realtà di un ritorno dato che Arnautovic aveva già fatto parte dell'Inter nella stagione 2009-2010, quella del Triplete.

Intanto oggi visite mediche per il nuovo esterno sinistro sempre dei nerazzurri, Carlos Augusto, preso dal Monza dopo la cessione di Gosens