Il futuro dei taxi volanti è Made in Corea del Sud

Maxi ordine di Korean Air per cento esemplari del Midnight, velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale, con a bordo pilota e quattro posti. Accelerazione per le prove di volo negli Usa.

Korean Air sceglie Archer come partner esclusivo per l’introduzione di velivoli eVtol nella Corea del Sud, e lo fa staccando un ordine per acquistare fino a cento esemplari del Midnight da impiegare in vari modi. Le due aziende collaboreranno quindi per commercializzare congiuntamente i prodotti Archer facendo seguito alla decisione assunta nel 2022 dal Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti coreano.

Tre anni fa, infatti, Seoul annunciò che l’adozione di mezzi aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale fosse una priorità per il governo.

La firma e i protagonisti dell’intesa

La firma del contratto è avvenuta il 20 ottobre alla presenza di Hee-Don Park, vicepresidente esecutivo di Korean Air per la strategia e la pianificazione aziendale; Jong-Seok Yoo, direttore operativo e della sicurezza di Korean Air; Jin Kyu Lim, vicepresidente senior e responsabile di Korean Air Aerospace; Adam Goldstein, fondatore e Ceo di Archer; Nikhil Goel, direttore commerciale di Archer e Andrew Cummins, direttore senior dello sviluppo aziendale.

L’accordo permette anche alla Corea del Sud di adottare tecnologie aeronautiche avanzate sfruttando esclusivamente le tecnologie di nuova generazione di Archer e la vasta esperienza del vettore aereo nazionale nell’esercizio e nella manutenzione di aeromobili.

Le dichiarazioni dei vertici

Adam Goldstein, fondatore e Ceo di Archer, ha dichiarato: «L’esperienza di Korean Air nel settore aerospaziale e la sua visione strategica globale per il futuro la rendono il nostro partner ideale. Siamo entusiasti di presentare Midnight al loro fianco in uno dei più grandi mercati aerospaziali al mondo».

Jin Kyu Lim, Vicepresidente Senior e Responsabile del Settore Aerospaziale della compagnia aerea, ha commentato: «Questa partnership con Archer accelererà la leadership della Corea nella mobilità aerea di nuova generazione. Combinando la tecnologia eVtol leader del settore di Archer con i cinquant’anni di esperienza di Korean Air nella manutenzione, riparazione e produzione aerospaziale e il forte impegno per l’innovazione, gettiamo le basi per la prossima generazione di mobilità aerea nella Repubblica di Corea».

Progressi nei test di volo e presentazione al pubblico

Intanto la divisione tecnica di Archer ha compiuto notevoli progressi nel programma delle prove di volo arrivando a validare sulle prestazioni del Midnight. Inoltre, l’azienda ha recentemente presentato il suo aereo elettrico a circa 50.000 spettatori durante California International Airshow.

A oggi il Midnight ha completato una serie di voli sempre più lunghi percorrendo circa 88 km in 31 minuti e volando a un’altitudine di 3.000 metri. Nell’abitacolo del Midnight trovano posto un pilota e quattro passeggeri; il mezzo è pensato per effettuare rapidi viaggi consecutivi con tempi di ricarica minimi tra un volo e l’altro.

Un nuovo modo di spostarsi

L’idea è quella di offrire un’alternativa ai tragitti fatti in automobile tra casa e lavoro della durata di 60-90 minuti, sostituendoli con voli di 10-20 minuti da effettuare a bassa quota. Korean Air, la compagnia di bandiera della Corea del Sud, è una dei venti vettori più importanti al mondo. Con una flotta di 163 aeromobili serve 116 città in 39 nazioni nei cinque continenti. La Divisione Aerospaziale di Korean Air svolge un ruolo chiave nel progresso delle capacità aerospaziali della Corea, conducendo attività di ricerca e produzione aerospaziale, fornendo supporto per la manutenzione degli aeromobili al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in territorio asiatico ed è attivamente impegnata nella ricerca e sviluppo di sistemi aerei senza pilota, mobilità aerea urbana e tecnologia stealth.