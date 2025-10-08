Postamat spenti di notte al Sud: 250 sportelli chiusi contro i furti

È sera ed è buio, serve contante per qualche spesa imprevista, per un farmaco da comprare oppure per un pos non funzionante al ristorante o in un taxi appena preso. Magari si è in una località turistica, dove è già difficile trovare uno sportello bancario. Si arriva al Postamat, l’Atm di Poste Italiane, si inserisce la propria carta, ma non succede nulla. Lo schermo è nero e lo sportello è spento. Non è un guasto, tanto meno una qualche manutenzione programmata, ma è una precisa scelta. Dalle 19 alle 8:30 del mattino, centinaia di sportelli Postamat nel Sud Italia non funzionano più, perché Poste Italiane ha deciso di spegnerli a causa dei troppi tentativi di furto. È una soluzione che avrebbe anche una sua logica: i ladri agiscono di notte col favore del buio.

La chiusura notturna riguarda oltre 250 sportelli distribuiti nelle regioni del Sud, con la Puglia che ne ha visti chiusi ben 145. E poi una quarantina in Basilicata e in Campania. La più colpita dalle chiusure notturne è la provincia di Lecce, con una sessantina di paesi interessati sui quasi cento complessivi.

Le proteste dei sindaci

I piccoli comuni hanno accolto la misura con rabbia e proteste: dai sindaci partono lettere formali di reclamo alle Poste Italiane, ritenendo la chiusura notturna ingiusta e penalizzante. In molti casi infatti il Postamat è l’unico sportello disponibile nel raggio di decine di chilometri e non ci sono alternative.

Anche i sindacati sono sul piede di guerra e segnalano che vengono colpite soprattutto le fasce più deboli della popolazione: gli anziani con le pensioni, i lavoratori con turni notturni e le famiglie che vivono nelle zone più isolate.

D’altronde Poste Italiane è un’azienda pubblica controllata dal Ministero dell’Economia e la sensazione che si aggira nei Comuni è quella di una resa dello Stato di fronte ai furti.

Le misure di sicurezza

Poste Italiane definisce il provvedimento temporaneo e annuncia investimenti nella sicurezza con nuovi sistemi di videosorveglianza, rafforzamento degli sportelli e allarmi potenziati. È previsto anche lo svuotamento notturno delle casseforti, ma gli assalti agli Atm continuano.

Nel Comune di Scampitella, in Campania, hanno fatto esplodere il Postamat portando via tutti i contanti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, ma il danno era ormai fatto. Gli sportelli quindi restano spenti e nessuno sa quanto durerà questo periodo temporaneo.

Chi vive in quei territori deve adattarsi: trovare uno sportello di qualche banca più lontana, rifugiarsi su soluzioni digitali oppure prelevare di giorno.

Perché per ritirare il proprio contante al Sud, bisogna avere gli orari giusti.