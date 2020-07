Cuciniamo insieme: tocchetti di tonno con zucchine, zafferano e menta

Riscopriamo la gioia di mettersi ai fornelli. Ogni giorno vi proponiamo una ricetta semplice da fare con quello che abbiamo in casa. E la domenica: la ricetta della festa anche filmata.

Ottima occasione per portare in tavola il mare facendo bella figura e investendo poco tempo in cucina. Unica avvertenza: procuratevi che il tonno sia fresco e sia stato abbattuto. Se volete, per precauzione tenetelo 72 ore in congelatore e poi fatelo rinvenire. Accompagnate questo piatto con una salsetta di cui vi diamo gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per 4 persone:

600 g tonno fresco, 500 g zucchine, foglie di menta fresca, una bustina standard di zafferano, fumetto di pesce, farina q.b., una cipolla, olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, sale q.b. Per il fumetto di pesce fatevi dare dal pescivendolo quattro o cinque gamberi e due pescetti da zuppa, poi vi serve una carotina, una costa di sedano e un cipolloto o uno scalogno.





Procedimento - Come prima cosa preparate il fumetto di pesce mettendo in una pentola con acqua il cipollotto, la carota il sedano i gamberi lavati ma non sgusciati e i pescetti da zuppa eviscerati e puliti. Fate andare e salata solo quando il brodo va in ebollizione. Per questa ricetta ve ne serve poco, ma potete tenerlo da parte una volta filtrato per altre preparazioni o semplicemente per cuocere una pasta che prenderà subito profumo di mare. Ora tagliate a dadoloni il tonno, infarinarlo e friggerlo. Indi fate soffriggere in olio extravergine di oliva la cipolla con le zucchine tagliate a rondelle; aggiungete il tonno, lo zafferano, il vino bianco, che andrà sfumato, e per ultimo il fumetto di pesce. Fate addensare la salsa, attendete che si raffreddi, infine guarnite con foglie di menta.

Come far divertire i bambini – Tenete da parte un po' di zafferano e fateli divertire a colorare con il giallo dell'oro vegetale!

Abbinamento – Lo stesso bianco che avete usato per cucinare che può essere un Verdicchio, una Vernaccia di San Gimignano, un Grechetto dei Colli Martani, una Ribona. Oppure potete fare un abbinamento con un Cartizze o un Prosecco di Asolo.