Tempo di Quaresima e dunque evitiamo i piatti di carne quanto possibile. Ci siamo rivolti perciò all’orto di stagione dove s’incontra una foglia che è una benedizione gastronomica e per la salute: il radicchio rosso.

Ce ne sono come sapete di diverse fogge che si prestano a diversi usi in cucina. Quello principe è il rosso di Treviso Igp sottoposto a imbianchimento che può essere sia a coste dure che a foglia più larga ed è perfetto in griglia o brasato, c’è l’ottimo rosso di Chioggia Igp quello tondo che si presta a ottime insalate, ma fornisce per esempio un ripieno straordinario per dei tortelli, o c’è il rosa variegato di Castelfranco Igp che vi farà fare un figurone in insalata. Noi abbiamo scelto il trevigiano per questa ricetta. Tutti i radicchi rossi hanno eccellenti qualità nutrizionali: sono ricchissimi di sali minerali e hanno un corredo vitaminico assai rilevante oltre ad avere ottime capacità antiossidanti. Si pensa che in Egitto fossero considerati dai Faraoni una pianta medicinale. Ciò detto noi lo abbiamo fatto diventare l’ingrediente principe di un ottimo strudel.

Ingredienti - Un cespo di radicchio trevigiano a foglia larga, una cipolla rossa, due carote, 6 o 7 noci, un uovo, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, una scamorza bianca, una confezione di pasta sfoglia, un uovo, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Preparazione - Mondate le carote, la cipolla e il radicchio. Tritate grossolanamente carote e cipolla e fatele soffriggere a fuoco dolce in una capace padella. Nel frattempo tagliate a listarelle sottili il radicchio. Quando cipolla e carota si sono ammorbidite aggiungete in padella il radicchio e fate stufare a fuoco dolce aggiungendo se serve un po’ d’acqua. Fate asciugare bene. A cottura aggiustate di sale e di pepe e aggiungete il formaggio grattugiato e mescolate. Fate intiepidire. Battete il rosso dell’uovo e riduce a granella i gherigli delle noci. Fate a cubetti piccoli la scamorza. Stendete su una lastra da forno la pasta sfoglia e farcitela col radicchio e la scamorza. Chiudete la sfoglia mo’ di strudel, pennellate la superficie del rotolo di pasta con il rosso d’uovo e guarnite con la granella di noci. Andate in forno a 190 gradi per 20/25 minuti.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a farcire lo strudel e poi a guarnire con la granella di noci.