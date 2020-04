Cuciniamo insieme: rotolo di pasta lievitata con ricotta e asparagi

Diciamoci la verità, un po' di nostalgia per la gita fuori porta ce l'abbiamo. Le scampagnate di Pasquetta sono il vero annuncio di primavera per noi italiani. Ecco che dalla memoria emerge una ricetta che abbiamo provato sui prati in riva all'Isonzo, in quel pezzo di campagna friulana che sembra dipinta, tanto è elegante e autentica. Si nascondono nelle pieghe di quei colli delle tradizioni e delle sapienze gastronomiche che sono un inno al naturale. Come questa ricetta che arriva dalla Lokanda Devetak di Savogna d'Isonzo dove trionfano gli asparagi. Noi l'abbiamo un po' riadattata, ma la fragranza della nuova stagione emerge con profumi di prato. E viene davvero il desiderio di tornare alle scampagnate. Ma ora in cucina.

Ingredienti per il rotolo (circa 6-8 persone): 500 grammi di farina 00, 30 grammi di lievito di birra, 10 grammi di zucchero semolato, 450 grammi di acqua tiepida, 25 grammi di strutto o olio extravergine di oliva, 20 grammi di sale.

Per farcire: 500 grammi di ricotta vaccina, 250 millilitri di panna da cucina, 100 grammi di speck cotto o prosciutto cotto a fette, 10 grammi di Montasio stagionato a fette, sale q.b.

Per condire:1 chilogrammo di asparagi bianchi spellati e cotti a vapore, 50 grammi di burro, pepe bianco, noce moscata e sale q.b.

Procedimento - Sciogliete il lievito nell'acqua tiepida. Impastate la farina con lo zucchero, il sale e lo strutto (o l'extravergine) ammorbidito; unite il lievito sciolto nell'acqua tiepida, controllando la consistenza ed eventualmente aggiungete altra acqua tiepida. Lasciar lievitare fino al doppio del volume. Dividete successivamente l'impasto a metà, formate due strudel farciti con la ricotta mescolata alla panna da cucina, le fette di speck o prosciutto cotto, i dadini di Montasio e regolate di sale. Lasciate

nuovamente lievitare circa 30 minuti, poi cuocete i rotoli a vapore circa 30 minuti. Nel frattempo spadellate gli asparagi in un po' di burro e parte del Montasio grattugiato. Se volete potete profumare con un po' di noce moscata, pepe bianco e appena un po' di sale. Tagliate i rotoli a fettine e passateli in una salsa fatta con la ricotta avanzata della farcia e un po' di burro. Impiattate servendoli con gli asparagi rosolati.

Come far divertire i bambini - È il loro momento: fate loro impastare il rotolo, con le loro manine si divertiranno tantissimo e l'esito sarà felice.Caso mai voi lo ripassate se serve un po' di forza!