Ci siamo! Il solstizio è trascorso e l’estate è giunta. È tempo di darsi alla cucina fresca, leggera, stimolante che prende dalla natura il meglio dell’energia vitale. Tra questi frutti un posto speciale spetta alla pesca.

È parente di tanti altri frutti (dalle ciliegie alla prugna) ha un buon apporto vitaminico, è idratante, poco calorica, ma soprattutto ha una versatilità gastronomica eccellente. È bene d’estate imparare a cucinare con la frutta perché dà esiti, in unità col salato, davvero accattivanti. Ed ecco una preparazione semplice, veloce che però si presta moltissimo a essere un antipasto sostanzioso o un buon secondo nelle sere d’estate. Il piatto va servito freddo, al più tiepido. Lo produciamo unendo pesca e pescato.

Ingredienti - 400 grammi di calamaretti, 400 grammi di gamberi, 2 pesche nettarine a pasta gialla, alcune foglie di menta, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Procedimento - Tagliate ad anelli sottili i calamari, sgusciate i gamberi. In una padella capiente saltate in ¾ dell’olio extravergine i calamari e dopo 5 minuti aggiungete i gamberetti. Cuocete per altri tre minuti e aggiustate in ultimo di sale e di pepe. Lasciate raffreddare. Ora fate a cubetti di circa mezzo centimetro le pesche lasciando la buccia e conditele con extravergine, sale, pepe e le foglie di menta sminuzzate grossolanamente. Unite calamari e gamberi alle pesche e servite.

Come far divertire i bambini - Fate mescolare a loro pesce e pesche e guarnire con la menta. Faranno un figurone presentando il piatto finito.