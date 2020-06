Cuciniamo insieme: muffin alle ciliegie

Torniamo ancora all'albero delle ciliegie! Potrebbe essere una novella bucolica e invece è il racconto del sapore di questa stagione che annuncia già l'estate. Le ciliegie sono in pienissima maturazione e se le abbiamo proposte in alcune ricette salate ecco che per questa domenica tornano ad allietare la pasticceria. Con dei dolcetti che sono una festa per i più piccoli per una merenda davvero gustosa ma possono esser anche un'ottima prima colazione per tutta la famiglia o un dessert sfizioso.

È molto facile da eseguire - si può fare anche con le pesche e le albicocche che però dovreste avere cura di mettere a marinare con un po' di zucchero o con del miele di acacia per renderle un po' più "soavi" - serve solo un po' di attenzione nella cottura.

Ingredienti per 12 muffin - 250 grammi di farina 00, 2 uova intere, 200 grammi di latte, 60 grammi di zucchero, mezza bustina di lievito per dolci, 80 grammi di burro fuso, un pizzico di sale, 36 ciliegie, zucchero a velo, 200 ml di panna da montare.

Procedimento - In una ciotola - o ancora meglio con le fruste elettriche o la planetaria - sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete il latte, il burro fuso raffreddato, pian piano la farina col lievito, un pizzico di sale fino ad ottenere un impasto omogeneo e cremoso.Posizionate 12 pirottini negli stampini da muffin, versateci il composto. Ora prendete 12 delle ciliegie e denocciolatele facendole a pezzettini che immergerete nell'impasto di ogni pirottino. Altre 12 ciliegie denocciolate le taglierete a metà e usatele per guarnire in superficie i muffin. Mandateli in forno a 180 gradi per 35 minuti circa. Provate la cottura inserendo nel muffin uno stecchino di legno che dovrà risultare asciutto. Una volta sfornati i muffin metteteli a raffreddare (vanno serviti tiepidi o freddi) e nel frattempo aiutandovi con le fruste elettriche montate la panna che avrete dolcificato con lo zucchero a velo. In alternativa potete usare panna vegetale già zuccherata. Con l'aiuto di un sac a poche decorate di panna ogni muffin e finite la guarnizione con una ciliegia denocciolata intera.

Come far divertire i bambini - Se sono grandicelli dotateli dell'apposita pinzetta e fate loro denocciolare le ciliegie. Oppure muniti di sac a poche fateli sbizzarrire a decorare con la panna montata i dolcetti.