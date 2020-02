Le migliori opzioni per la vacanza sulla neve con i bambini

Non solo Alto Adige e Valle d'Aosta. Tutta la catena della Alpi, regione per regione, fornisce opportunità incredibili per chi si prepara ad una vacanza sulla neve con la famiglia, a misura di bambino

Trentino

Si dipana per 150 km tra Madonna di Campiglio e Pinzolo la skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più vasta del Trentino: con i bimbi piccoli è più adatta Pinzolo e la sua pista primi passi, il Rendy Park con il suo percorso a ostacoli e tapis roulant e i mini-club come la "Tana di Rendy". Per i baby-sciatori sono poi perfette le piste ampie e con pendenze dolci dell'Alpe Cimbra: il divertimento è assicurato dal programma di animazione e attività sulla neve Family Emotions. È un eden per i più piccoli il Paganella Kinder Club di Andalo, diviso in tre aree gioco, mentre ad Andalo Life Park ci si diverte a scivolare su lunghissimi scivoli. È unico nel suo genere il corso organizzato dalla Scuola Italiana Sci Dolomiti di Brenta ad Andalo: mentre sciano i bambini imparano a riconoscere le impronte degli animali e a capire quando può formarsi una valanga. Sulle piste da sci della Paganella, Bibliolgloo è la prima biblioteca in Italia nel suo genere, completa di sala lettura internet point. In Val di Fassa ai servizi delle ottime scuole sci bimbi, nursery e baby park, si aggiunge l'intrattenimento nei Fassalandia Hotel, con animazione 6 giorni su 7. In Val di Sole infine il Family Park di Folgarida raddoppia con una struttura in quota e una a valle e campi scuola sono veri e propri parchi gioco per imparare a sciare divertendosi. Allegre mascotte, piste sicure e perfette, parchi gioco sulla neve, scuole di sci con maestri specializzati: ecco la ricetta dei Family Ski Resort del Trentino, comprensori dove una vacanza sulla neve con tutta la famiglia diventa facile e conveniente.





Premurosi e competenti i maestri delle Scuole sci del Trentino, molte insignite del Marchio di Qualità Oro per l'insegnamento ai bambini, affiancano ai tradizionali corsi al mattino i nuovi corsi Full Day, dove bambini e ragazzi rimangono tutto il giorno in compagnia dei maestri, con pranzo in rifugio o in malga. Come Scuola di Sci Marmolada di Canazei, che propone il corso All day for kids per bambini dai 5 anni, mentre la Scuola di Sci Moena Dolomiti prevede corsi al mattino, pranzo in chalet vicino al parco giochi dell'Alpe Lusia e pomeriggi di gioco. A Madonna di Campiglio la Scuola Sci Rainalter prevede il corso full time con pranzo in rifugio mentre in Val di Sole le due scuole presenti propongono corsi con sci al mattino, pranzo e pomeriggio di intrattenimento in parco giochi o miniclub.

Nel Trentino orientale, a San Martino di Castrozza, il tempo in compagnia dei propri figli trascorre tra passeggiate e sport sulla neve, usufruendo dei tanti servizi di strutture family friendly riunite sotto il logo "Dolomiti Family Fun", per lasciarsi sorprendere ogni giorno con qualcosa di nuovo, dalle scivolate con i gommoni sulla neve alle lezioni di yoga per bambini. Dopo il corso sulla neve, la giornata prosegue con "Tana per tutti", una serie di attività ricreative nella "Tana di Fanny", la casetta della volpe mascotte delle Dolomiti. Per chi non ha mai messo gli sci ai piedi, l'indirizzo è Prà delle Nasse, un piccolo campo di sci con skilift e tapis roulant, maestri di sci e di snow-board, discesa per bob, gommoncini e slitte proprio all'interno del paese. Per gli appassionati dello sci, invece, la ski area San Martino di Castrozza-Passo Rolle offre 60 km di piste perfettamente battute e innevate. Nel Parco di Paneveggio Pale di San Martino si possono fare passeggiate in una "foresta di violini" (gli abeti di risonanza utilizzati per costruire i violini pregiati come gli Stradivari), cercare le impronte degli animali e avvistare i cervi, volpi, lepri e martore. Ci si ferma a mangiare in malga a Passo Rolle, ai piedi del Cimon della Pala, l'Agritur Malga Rolle serve i piatti della tradizione: spratzli o canederli, affettati e formaggi.

Lombardia

Da Madesimo a Foppolo, da Bormio a Livigno, da Santa Caterina Valfurva a Ponte di Legno, senza dimenticare Piani di Bobbio e Valtorta, chi ha in programma una vacanza sulla neve con i bambini, in Lombardia ha a disposizione 27 comprensori sciistici, 467 piste da discesa, 324 chilometri per lo sci di fondo e 14 snowpark. In attesa di ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina nel 2026, la Valtellina accoglie nei suoi vasti comprensori sciistici.





A partire da Bormio, che offre 110 chilometri di piste immerse nel Parco Nazionale dello Stelvio: l'impianto sciistico si suddivide in tre aree che comprendono Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi-San Colombano, collegate da un unico skipass. All'interno si snodano sentieri da percorrere con le ciaspole, piste da fondo e tracciati per lo sci nordico. Ad Aprica, tra le province di Brescia e Sondrio, la neve è assicurata da dicembre ad aprile: grandi e piccini amanti della montagna hanno a disposizione 50 km di piste battute, che arrivano a 2.300 m fino in paese, dove la zona Campetti è l'ideale per i piccoli sciatori che muovono i primi passi sugli sci. In alternativa, si possono fare ciaspolate nell'incantevole Riserva di Pian di Gembro, mentre i sette km di percorsi di sci alpino nei boschi silenziosi del Pianoro di Trivigno sono perfetti per gli amanti dello sci di fondo.

Non delude la ski area di Livigno, con 115 km di piste e il Mottolino, il più famoso snowpark lombardo, nonché uno dei migliori d'Europa. Dopo una giornata sulla neve, ci si rilassa alle terme di Bormio, apprezzate per le benefiche acque termali millenarie, suddivise in tre impianti (QC Terme Bagni Nuovi, QC Terme Bagni Vecchi e Bormio Terme) e il centro Aquagranda di Livigno, con centro wellness, piscine per grandi e bambini. Vanta 30 chilometri di piste da sci ideali per famiglie il comprensorio Presolana-Monte Pora, mentre l'area sciistica della Presolana ha una scuola di sci con un team di 30 maestri esperti attivi su 12 chilometri di piste innevate. È cornice della ski area Foppolo Carona la Valle Brembana con ben 30 chilometri di piste e 9 impianti di risalita, mentre la Val di Scalve, paradiso dello sci nordico, ospita la Pista degli Abeti, un tracciato ad anello che si snoda all'interno di una suggestiva pineta. In provincia di Lecco, a solo un'ora di macchina dal capoluogo lombardo, in Valsassina, la neve è sempre garantita dall'innevamento artificiale programmato. A unire la vallata lecchese a quella brembana sono i 36 chilometri di piste del comprensorio Piani di Bobbio-Valtorta, meta ideale soprattutto per le famiglie grazie alla presenza di piste baby, tracciati per bob e slittino, sentieri nei boschi e campi scuola per i più piccoli.







Piemonte

A due passi da Torino, in Piemonte, d'inverno Pragelato si trasforma in un paradiso innevato per tutta la famiglia. Sulla funivia di Pattemouche-Anfiteatro si raggiunge velocemente il suggestivo comprensorio della Vialattea dove ci si affida agli esperti maestri di sci e snowboard della Scuola Nazionale Sci Pragelato. Vetta del comprensorio è Sestriere che, a cavallo della Val Chisone e della Valle di Susa, dall'alto dei suoi 2.035 metri è il comune più alto d'Italia. Nel Villaggio Kinda ci si dedica a pattinaggio e ci si misura sulla pista di go kart, mentre il Centro Sportivo Rivet oltre alla pista di pattinaggio mette a disposizione un parco giochi. Per conoscere meglio il territorio, vale poi la pena portare i bambini a visitare il Museo del Costume e delle Tradizioni delle Genti Alpine, in Borgata Rivet, dove sembra di fare un tuffo nel passato. E ancora, a Bardonecchia, magnificamente adagiata in una conca in cui convergono quattro valli disposte a ventaglio (le valli di Rochemolles, del Frejus, della Rho e di Melezet con la Valle Stretta), per i più piccoli è stata ridisegnata l'area di Campo Smith per permettere di vivere in piena sicurezza le prime esperienze sulla neve.