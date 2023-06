Dove le coccole sono a 5 stelle

Jesolo o Mazara del Vallo o Villasimius? La scelta non è semplicissima. Anche se molto distanti tra loro, si tratta pur sempre di località sul mare, immerse nella storia e nella natura, con un’eccellente offerta enogastronomica, tutte a un passo da altri luoghi meravigliosi da visitare. Tuttavia, può essere d’aiuto sapere che, in un caso o nell’altro, per un soggiorno memorabile, potrete affidarvi ad uno dei 3 Almar Resorts, le strutture che definiscono il cluster luxury del gruppo HNH Hospitality S.p.A..

Almar Jesolo Resort & Spaè stato inaugurato nel 2014, nella zona più tranquilla della omonima cittadina litoranea che si trova a poca distanza da Venezia.

Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, immerso nella lussureggiante vegetazione della Sicilia Occidentale, invece, è entrato nel Gruppo dal 2022. Last but not least c'è il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa affacciato su una baia idilliaca della costa sud-est della Sardegna. Contraddistinti da architetture e stili molto diversi l’uno dall’altro, il primo ha un design decisamente contemporaneo, il secondo ha la struttura del tradizionale baglio siciliano, il terzo ha 700 metri quadrati di centro benessere e Thalassoterapia, sono tutti e tre lussuosi Resort 5 stelle con Spa da mille e una notte.

Almar Jesolo, naturalmente con spiaggia privata e una piscina lunga 70 metri riscaldata a tre diverse temperature, mette a disposizione degli Ospiti 195 camere, suite comprese, tutte con ampi balconi e terrazze (molte delle quali affacciate sul mare, altre sul grande giardino). Punta di diamante la Spa Almablu: 2 mila metri quadrati all’insegna del benessere e dell’attività fisica. Yoga, pilates, tecniche di respirazione, ben 70 massaggi à la carte, programmi detox, antistress, rigeneranti... non c’è coccola che non possa essere soddisfatta. Il concetto di well-being passa anche dalla cucina. L’executive chef Salvatore Pullara prepara menu di ispirazione mediterranea potendo contare su una regione che ha straordinari prodotti di terra e di mare.

Almar Giardino di Costanza Resort & Spa in Sicilia

Più d’ispirazione tradizionale, ma all’insegna della medesima qualità, anche il gioiello Almar Giardino di Costanza in Sicilia. Di più recente rinnovamento si diceva, offre 88 tra suites e junior suites, con alti soffitti a volta e allure barocca. Il ristorante, AquaMadre, è un omaggio alla ricchezza e alla potenza di un elemento che da queste parti è unico ed emblematico: il sale. Aromatizzato e declinato in dieci tipologie, proviene dall’antica salina Culcasi di Nubia (presidio Slow Food) dove da oltre 100 anni la raccolta avviene ancora manualmente e arricchisce i piatti della tradizione. Anche qui, ça va sans dire, ci sono la Spa Almablu, la palestra, la piscina esterna e interna (anche riscaldata), mentre il lido con spiaggia privata si trova a soli 15 minuti. È attrezzato per accogliere gratuitamente gli Ospiti del Resort, che potranno anche provarsi in attività di snorkeling, puddle surf e canoa. A questo punto non resta che puntare il dito sulla cartina d’Italia e scegliere. Che sia Nord o Sud, est o ovest poco importa.

Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in Sardegna

Punta sui benefici dell’acqua di mare con i programmi di thalassoterapia il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in Sardegna.

Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano le fronde sotto il cielo azzurro… Il resort 5 stelle è molto più che un hotel upscale sul mare: con le sue 275 camere e suite, i tre ristoranti, la Spa Marina, un campo da golf a 700 metri e la possibilità di fare sport acquatici, riesce a soddisfare tutti i gusti. La location, che si trova nella costa sud-est della Sardegna e in un’area marina protetta, regala scenari mozzafiato. Per trarre il massimo da questo angolo di natura la Spa Marina Timi Ama invita i propri ospiti a scoprire le proprietà benefiche dei trattamenti a base di acqua di mare. I programmi di thalassoterapia uniscono i benefici degli elementi marini alle prerogative di una Spa e possono essere selezionati in base alla durata del soggiorno (da 1 a 6 giorni) e al proprio obiettivo di benessere (relax, tonificazione, vitalità). Tutti i programmi includono inoltre l’accesso giornaliero al Percorso Sensoriale, due ore di assoluto relax fra la vasca di acqua di mare riscaldata con getti idromassaggianti, bagno turco, bio-sauna, stanza del sale, stanza emozionale e docce aromatiche. Il tutto sorseggiando una tisana e assaporando una sensazione di calma e benessere.