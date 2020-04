Nuovi musei: le aperture da non perdere in Europa

Il più grande centro di arte digitale mai realizzato. Un grattacielo in vetro per Edvard Munch. La torre con 11.000 placche di metallo riflettenti di Frank Gehry. Dal Nord al Sud dell'Europa, Panorama Viaggi ha selezionato i nuovi musei che stanno per aprire e da non perdere, non appena sarà possibile.



Bassins de Lumières, Bordeaux

Sarà il più grande centro di arte digitale mai realizzato. Bassins de Lumières, letteralmente le "vasche di luce", è una gigantesca struttura in cemento ricavata nella ex base sottomarina di Bordeaux, capitale dell'Aquitania, in Francia. Costato 10 milioni di euro, il museo sarà animato da proiezioni luminose che riprodurranno i capolavori della storia dell'arte in formato ampliato e amplificato su pareti, pavimenti, soffitti e sull'acqua. Oltre alle quattro grandi vasche, attorno alle quali saranno presentati cicli continui di opere digitali e immersive dedicate ai maestri della storia dell'arte; Le Cube, una nuova area di 220 metri quadrati con lavori di artisti digitali affermati ed emergenti; La Citerne, con l'esposizione delle opere originali e l'approfondimento del rapporto con il loro museo di provenienza; Les Grands Nénuphars, per la proiezione di mostre direttamente sull'acqua. Si parte con Gustav Klimt, di oro e colore, mostra digitale dedicata all'artista viennese, che racconta il suo periodo d'oro, i suoi ritratti e i suoi paesaggi. Una mostra minore sarà dedicata a Paul Klee: dipingere musica, un omaggio coronato da un concerto subacqueo e da proiezioni sulla superficie dell'acqua. Presentata Ocean Data, ospitata nel Le Cube: un'installazione del collettivo turco Ouchhh, specializzato in graphic design, motion design e proiezioni digitali.

Info: bassins-lumieres.com

Arts Resource Center, Luma Arles - Parc des Ateliers, Arles

È firmata Frank Gehry l'Arts Resource Center, la torre alta 56 metri realizzata con 10.752 blocchi di acciaio inossidabile, che riflettono la luce nel cuore del Luma Arles - Parc des Ateliers, il centro d'arte contemporanea promosso di recente dalla Luma Foundation, guidato dalla collezionista svizzera Maja Hoffmann. Ispirata al paesaggio della Provenza e alla pittura di Van Gogh, la torre si estende su una superficie di 15mila metri quadrati, è affiancata dai cinque edifici recuperati dallo studio newyorkese di Annabelle Selldorf del Luma e ospiterà spazi per presentazioni ed esposizioni, archivi, una biblioteca, sale per seminari e un caffè-ristorante. Ricavato negli spazi di un ex sito industriale, il Luma è progettato da grandi nomi del panorama architettonico: oltre a Gehry, Annabelle Selldorf, appunto, e Bas Smets. In costruzione nella piccola città provenzale di Arles, nel sud della Francia, polo museale sarà dedicato alla ricerca e alla produzione artistica multidisciplinare, spaziando dalle arti visive alla fotografia, dall'editoria al cinema, dalla scienza al design.

Info: http://www.luma-arles.org/

Munchmuseet, Oslo, Norvegia

Il più grande museo al mondo dedicato ad un solo artista aprirà a Oslo, in Norvegia. A ridosso del fiume Akerselva, nel quartiere di Bjørvik, il Munchmuseet raccoglierà qualcosa come 28.000 opere del pittore norvegese Edvard Munch. L'artista è stato uno dei pionieri dell'Espressionismo ed ha avuto un grande ruolo nello sviluppo della pittura moderna. Basti pensare che i suoi capolavori degli anni '90 del 1800, come il celebre L'Urlo, ma anche Madonna, Vampiro, Gelosia e il Bacio sono ormai icone e quadri tra i più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Progettato dallo studio spagnolo Herreros, si staglierà in un edificio di vetro di 13 piani e sarà sede di esposizioni permanenti, mostre temporanee, spazi per concerti, incontri ed eventi culturali. Inoltre, proprio di fronte, la Museum Island accoglierà la gigantesca scultura in bronzo di Tracey Emin, The Mother, raffigurante una donna nuda inginocchiata e curva su un bambino invisibile, in relazione all'opera di Munch.

Info: https://munchmuseet.no/

The Box, Plymouth, Inghilterra

A Plymouth, nell'Inghilterra sud-occidentale, verrà inaugurato un nuovo complesso museale: un centro culturale dedicato alla storia e al futuro della città, che in occasione dell'opening ha commissionato opere d'arte a famosi artisti contemporanei. A cominciare da Antony Gormley, che realizzerà una scultura antropomorfa formata da 22 blocchi di ferro, mentre all'artista portoghese Leonor Antunes il compito di realizzare una vetrata. Si chiamerà Mayflower 400: Legend and Legacy, la mostra inaugurale, parte del ricco palinsesto di eventi organizzati per i 400 anni del viaggio della Mayflower e dei padri pellegrini da Plymouth verso il nuovo mondo.

Info: https://plymhearts.org/thebox/

Bourse de Commerce - Collezione Pinault, Parigi

Aprirà a Parigi, negli spazi della Bourse de Commerce, la nuova sede della collezione di François Pinault. Il museo parigino va ad affiancarsi alle due sedi di Venezia, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, raccogliendo così un totale di oltre tremila opere che spaziano dal XX al XXI secolo. Lo storico edificio vicino al Louvre è sovrastato da una cupola in ferro e vetro dell'inizio del XIX secolo, coperta da un monumentale affresco, frutto dell'opera di trasformazione e restauro affidata a Tadao Ando, l'architetto giapponese che ha restaurato e allestito anche Palazzo Grassi e Punta della Dogana. Una vera sfida architettonica e urbanistica per Pinault e per Andō, se si pensa che la Bourse de commerce di Parigi aprì nel 1767, mentre risale al 1813 la struttura in ferro della cupola, una grande novità per l'epoca, che vedrà al suo interno un imponente affresco in omaggio al commercio mondiale. Presentata in occasione dell'Esposizione Universale del 1889, insieme alla Tour Eiffel, è proprio da questa data che prende il via il progetto di Tadao Andō e del suo team dello studio Tadao Andō Architect and Associâtes.

Info: http://boursedecommerce.fr/

Forum Humboldt, Berlino, Germania

Un castello per Berlino, un forum per il mondo: è questo che sarà il nuovo Forum Humboldt. Il nuovo polo culturale sarà la sede di due diversi musei: l'Ethnologisches Museum e il Museo di Arte Asiatica. sorgerà nel centro dell'Isola dei Musei, nel barocco Palazzo di Berlino, risalente al XVIII secolo. Il progetto è stato affidato all'architetto italiano Franco Stella, già premiato per il progetto del Teatro dell'Opera de la Bastille a Parigi. Avviati nel 2013, i lavori termineranno nel 2020 e daranno vita ad un palazzo rinnovato, che fonde barocco e contemporaneo, pensato come un grande hub culturale aperto alla città.

Info: http://humboldtforum.org/en