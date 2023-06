Quello stile italiano dell'ospitalità che conquista il mondo

Lo chiamano «italian life style» che coincide con una filosofia dell’essere e del comportarsi. All’arte dell’ospitalità all’italiana abbiamo, quindi, dedicato questo numero monografico di Panorama Collezione, partendo da una seppure piccola, e sicuramente non esaustiva, selezione delle famiglie che, di padre in figli, da generazioni, si tramandano il mestiere dell’albergatore. Facendolo non solo con passione, ma puntando sulla personalizzazione dell’accoglienza e sulla necessità di tramandare qualcosa della cultura del territorio. Al massimo degli standard del gusto, del comfort, della bellezza, della sostenibilità.



Agli stranieri tutto questo piace e piace soprattutto agli investitori che dell’ospitalità all’italiana fanno tesoro per le loro collezioni

di hôtellerie. Non è un caso infatti che il 2022 è stato un anno record per gli investimenti negli hotel luxury italiani e il trend promette di continuare nel 2023: i mercati di maggiore interesse si confermano le principali città del Paese, con Venezia, Roma e Milano in testa, dove le numerose operazioni di riposizionamento e di conversione di palazzi storici in hotel cinque stelle lusso contribuiranno ad un significativo miglioramento dell’intera economia. Non solo locale, ma soprattutto nazionale.