Quegli hotel con Vista sulla bellezza

La storia di LarioHotels affonda le sue radici all’inizio del secolo scorso, quando Antonio e Clelia Passera aprono un ristorante su un battello a vapore, sul lago di Como. Negli anni Venti la famiglia prende in gestione l’Hotel San Gottardo, nel cuore della città, e lo trasforma in breve tempo in una struttura ricettiva di eccellenza. Da allora la passione per l’arte dell’ospitalità ha guidato il cammino di quattro generazioni di imprenditori tenaci. Viene aperto prima l’albergo Terminus, in un palazzo liberty fronte lago, e, successivamente, negli anni Cinquanta, l’hotel Villa Flori, in un’antica e nobile dimora, poco distante dal centro città. Nel 2013 viene scelto, invece, un edificio razionalista di Giuseppe Terragni per ospitare il Posta Design, boutique hotel di eleganza minimalista. Il comfort e l’atmosfera, la cura degli ambienti e il garbo del personale sono i fondamenti della filosofia di LarioHotels.

Da dieci anni il timone del gruppo è nelle mani di un tandem composto da Bianca, in qualità di presidente, e Luigi, amministratore delegato. Sono zia e nipote, che condividono, oltre alla stretta parentela, progetti e visione. Nel 2018 danno corpo all’idea di avviare una catena di alberghi a 5 stelle lusso, denominata Vista. «Piccoli alberghi, 30 camere al massimo - racconta Bianca Passera - in posizioni chiave di meravigliose città d’arte italiane, prive di un’offerta alberghiera di lusso». «C’è il desiderio di espandersi - aggiunge Luigi Passera - Lo sforzo è stato quello di identificare un mercato che potesse essere interessante e abbiamo scelto le città emergenti, le belle città d’Italia in cui tradizionalmente si va in gita scolastica alle medie, per capirci, e un modello di business redditizio, identificato nel segmento lusso. Puntiamo su queste due leve per crescere in modo organico e disciplinato».

Dopo l’esordio, nel cuore della città lariana, un anno fa Vista apre il suo secondo hotel, questa volta lontano da casa, nel centro storico di Verona.

Ospitati in palazzi d’epoca e curati in ogni dettaglio, gli hotel del nuovo brand offrono ogni genere di comfort e hanno la peculiarità di disporre di terrazze panoramiche da cui godere viste di impareggiabile bellezza. I servizi declinati su misura per ogni cliente sono la cifra del brand e includono la possibilità di escursioni in idrovolante, tour in elicottero, a bordo di motoscafi Riva o alla guida di una Ferrari. L’hotel Vista Palazzo – Verona è l’unico in città ad avere una piscina coperta e una Spa suite di 45 metri quadrati.

Ma non è tutto. Nel 2021 LarioHotels è stata ufficialmente riconosciuta Società Benefit. Ciò impegna il gruppo a perseguire la crescita economica responsabilmente, che, in altre parole, significa rispetto dell’ambiente e centralità della persona. «Vogliamo crescere bene - continua Bianca Passera, che, oltre alla laurea in economia aziendale, ha alle spalle anni di esperienza in organizzazioni no profit - Ciò significa crescere con i buoni numeri, ma anche con una sostenibilità concreta, da cui non si può più prescindere. Sono valori che provengono dai miei nonni e che le generazioni a seguire hanno condiviso e implementato: cura delle persone, del territorio, della comunità e dell’ambiente».

L’investimento sul capitale umano sta molto a cuore alla famiglia: i principi del rispetto, dell’inclusione e della valorizzazione della persona accompagnano il percorso di formazione dei dipendenti. La condivisione dei valori crea un forte senso di appartenenza e determina la qualità del servizio.

Non resta, allora, che appuntarsi in agenda la data del prossimo taglio di nastro: il terzo hotel del brand aprirà nel 2025, a Ostuni, la città bianca, nel Salento.

E c’è da scommetterci che offrirà una magnifica Vista.