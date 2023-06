Quando il design diventa ospitalità

Un luogo unico, dove il design contemporaneo si unisce al fascino del Lago di Como, quello raccontato da Alessandro Manzoni nei suoi Promessi Sposi.

Il Sereno Lago di Como si estende per circa 450 metri lungo la riva orientale del lago, a Torno. Parte del Gruppo Sereno Hotel, di proprietà di Luis Contreras, la pluripremiata struttura è stata progettata dall’architetto Patricia Urquiola e si compone per la maggior parte di materiali naturali come il legno, la pietra, la lana e altri tessuti.

L’hotel 5 stelle si ispira, come spiegato dalla designer spagnola «al al razionalismo della Casa del Fascio di Giuseppe Terragni, ma in chiave più contemporanea».

Il Sereno Lago di Como è, insomma, un vero e proprio gioiello. Una delle più pionieristiche aperture alberghiere del XXI sul lago. Per la stagione estiva 2023, all’hotel si aggiungono due nuove progetti: una suite ricavata da una vecchia darsena e la prima suite in Europa con pezzi di design acquistabili, che vanta nomi quali Gio Ponti, Vico Magistretti, Charlotte Perriand a Carlo Scarpa.

Luis Contreras ha raccontato tutte queste novità a Panorama.it

Il Sereno è la prima struttura contemporanea costruita sul lago di Como. Come è nato questo progetto?

Abbiamo sentito parlare di una proprietà in vendita sul lago di Como da un ospite dell'Hotel St. Barth e l'abbiamo acquistata. Avevamo ben chiaro che non volevamo imitare l'architettura classica. Abbiamo quindi deciso di creare qualcosa di più contemporaneo, piuttosto che il classico design faux tipico della zona, e abbiamo collaborato con Patricia Urquiola. Milano è uno dei centri del design mondiale e Urquiola è la migliore, un'accoppiata perfetta. Inoltre, a pochi minuti da Como, si trovano i migliori designer e produttori di mobili italiani.

Come è nata la collaborazione virtuosa con Patrizia Urquiola e come si è evoluto il progetto nel tempo?

Ho incontrato Patricia durante un viaggio negli Stati Uniti. La visione era quella di creare un hotel contemporaneo in contrasto con il design classico che circonda il lago di Como. Patricia ha immaginato di progettare ogni aspetto dell'hotel, dall'architettura al design degli interni, che comprende mobili personalizzati, tappeti, rivestimenti, lampade, vasche da bagno e sanitari. Tutto, dall'architettura al più piccolo dettaglio, è stato progettato per creare una vera e propria oasi di pace: un rifugio per il relax e la privacy.

Patricia è una fonte inesauribile di idee originali e ha un'energia fantastica che può essere incanalata per creare cose bellissime. Se devo quello che preferisco di lei, direi la sua padronanza delle texture e dei materiali, in particolare la sua brillante scelta di Ceppo Lombardo come pietra per la facciata, che è stata poi scelta per gli interni e persino per i mobili.

Un'altra idea geniale è stata l'uso delle tende scorrevoli in legno nella facciata dell'edificio, che permette al cliente di cambiare l'aspetto della facciata dell'edificio senza saperlo. Per me, è come un quadro di Piet Mondrian. Un'idea davvero favolosa, che devo ammettere di non aver compreso appieno quando l'ha presentata per la prima volta.

La Darsena Lago Suite, costruita sul sito di un'antica darsena, si aggiunge alle offerte dell'hotel. Come è nata?

La Darsena Lago Suite, il suo nome dice tutto. Quando abbiamo acquistato il terreno per costruire Il Sereno c'era una villa abbandonata con la tradizionale darsena in pietra, proprio a livello del lago. Abbiamo deciso di fare un albergo tutto nuovo, ma di costruirlo sopra la tradizionale darsena in pietra di Moltrasio. Oggi, sotto il pavimento del ristorante (realizzato con legni ispirati ai velieri), c'è ancora l’acqua. E dall'altra parte del ristorante, proprio in riva all'acqua, c'è la magnifica Darsena Lago Suite.

È la suite più grande dell'hotel, con i suoi quasi 200 metriquadri, ma la sua caratteristica più sorprendente è che si trova allo stesso livello del lago, si ha la sensazione di galleggiare nell'acqua, e si ha la comodità unica di avere un accesso privato al lago, utilizzando i gradini centenari in pietra di Moltrasio della vecchia darsena.

La Darsena Lago Suite ha anche una storia importante, nata prima ancora di progettare il nuovo edificio. Nel definire ciò che avremmo costruito, ho letto le lettere di Plinio per trarne ispirazione, e c'è la lettera VII di Plinio a Voconius Romanus in cui descrive le sue ville preferite, evidenziandone due, la "Comedia" e la "Tragedia", costruite sul lago di Como oltre 2000 anni fa.

La Darsena Suite è stata ispirata dalla Comedia Villa di Plinio, mentre la nostra Penthouse Suite è stata ispirata dalla Tragedia, con un'altezza maggiore e una vista spettacolare sul lago.

Punto di forza dell'hotel sono i giardini verticali di Patrick Blanc. Come nasce questa scelta?

Il design de Il Sereno è stato ispirato dalla natura, dentro e fuori. Per riflettere il verde del lago di Como, Il Sereno ha scelto l'acclamato botanico francese Patrick Blanc, noto come moderno innovatore delle pareti verdi e, nello specifico, del giardino verticale. Lavora presso il Centro francese per la ricerca scientifica e ha progettato pareti verticali e progetti di giardini in tutto il mondo, tra cui New York, Miami, Tokyo, Kuala Lumpur, Malesia, Dubai, Hong Kong e oltre.

Il lavoro di Blanc a Il Sereno è particolarmente unico. È il primo luogo al mondo in cui ha creato tre opere distinte in un unico progetto.

La connessione degli hotel con la natura è una delle principali proposte per soggiornare in un Sereno Hotel (l'altra principale è il servizio!). Speriamo di poter realizzare un hotel bello, ma abbiamo l'umiltà di capire che il nostro hotel non sarà mai bello come quello che c'è fuori dalla finestra (lo stesso vale per St Barth e la straordinaria laguna di Cul de Sac). Quindi l'obiettivo del progetto deve sempre essere il modo in cui si collega all'ambiente e al paesaggio. Questo è il punto di partenza per tutto il resto.

La Signature Penthouse dell'hotel è la prima in Europa a essere arredata con pezzi di design acquistabili. Come funziona questa iniziativa e che riscontro ha avuto da parte dei clienti?

Con questa iniziativa unica nel suo genere, è possibile esplorare e acquistare i pezzi che si vedono direttamente in camera per un'esperienza più personalizzata. Finora i nostri clienti l'hanno apprezzata molto.

Molti dei clienti che soggiornano da noi hanno domande su dove trovare o acquistare oggetti e mobili, ed è così che è nata l'idea della shoppable Suite.