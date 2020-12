Glass Cube: l’ultima esperienza in montagna a contatto con la natura

Ricordano un po' i "cabin" del Nord America, le tipiche abitazioni in legno sparse tra le vette dell'Alaska, del Colorado o dell'Ontario, ma per vivere in modo autentico e diretto la montagna non bisogna andare lontani, basta scegliere i Glass Club di Dobbiaco, in provincia di Bolzano.

A pochi chilometri dalle famose Tre Cime di Lavaredo, in un contesto unico, immersi nella neve, è possibile sperimentare una fuga romantica pensata per chi cerca il massimo comfort ma anche lo spirito autentico della montagna.

La soluzione proposta dagli Skyview Chalet della famiglia Panzenberger è una chicca per veri intenditori. Le 12 piccole residenze affacciate sulle sponde del Lago di Dobbiaco hanno un tetto che può diventare trasparente per ammirare, di notte, il cielo stellato o i fiocchi di neve sdraiati nel letto. Il tutto nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Skyview Chalets / Martin Lugger

Gli chalet sono dotati anche di un terrazzo panoramico, un soggiorno accogliente con divano e angolo per le tisane, frigo, macchina per il caffè, bagno con doccia emozionale. Nella Glass Cube Superior di 35 metri quadri gli ospiti hanno a disposizione anche una sauna a raggi infrarossi, mentre nella soluzione è presente una vasca idromassaggio Jacuzzi.



Al mattino, la colazione a base di prodotti biologici e regionali viene servita direttamente nel proprio chalet, mentre per i pranzi e le cene è possibile scegliere il ristorante "Il Fienile" dove il menu à la carte propone piatti altoatesini reinventati con prodotti di qualità a chilometro zero, abbinati ai vini della fornita enoteca.

Volendo nella bella stagione è addirittura possibile usufruire dei barbecue gratuiti per grigliare anche i pesci che si possono pescare direttamente nel lago. Gli Skyview Chalet hanno scelto di offrire un soggiorno in totale relax, sono quindi "adults only", non sono ammessi i bambini ma sono benvenuti gli amici a quattro zampe.

Per chi vuole fare un po' di attività all'aria aperta non mancano le opzioni. Gli amanti dello sci di fondo possono scegliere la vicina pista intorno al lago di Dobbiaco che si collega al carosello Dolomiti Nordicski che con i suoi 1300 km di percorsi è il più grande d'Europa. Inoltre, grazie a un servizio navetta gratuito, gli Skyview Chalets sono punto di partenza per bellissime ciaspolate ed escursioni sulla neve.

La vicina area sciistica 3 Cime Dolomiti offre 100 km di piste su 5 montagne collegate tra loro, oppure si può optare per Plan de Corones e al collegamento con la Sellaronda, zona ben nota agli sportivi. E con un supplemento si può salire a bordo dello sci-taxi per raggiungere l'area sciistica olimpica di Cortina d'Ampezzo.

Prenotando la proposta Winter Wonderland, valida dal 10 gennaio al 28 febbraio 2021, c'è lo sconto del 10% con un soggiorno di minimo 5 notti agli Skyview Chalets. L'offerta comprende l'aperitivo di benvenuto con vista sul Lago di Dobbiaco e la colazione lunga con prodotti bio e regionali. Il prezzo è a partire da 234 euro per Skyview Chalet a notte.