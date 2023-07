Una star dell’hôtellerie italiana nota nel mondo

Laureata all’Ecole Hôtelière de Lausanne, diplomata in Business Administration alla John Cabot University di Roma, Elisabetta Fabri ha iniziato giovanissima un lungo apprendistato nella Starhotels, azienda fondata dal padre Ferruccio nel 1980, fino a quando nel 2000, ha assunto l’incarico di Ad e Vice Presidente di Starhotels.

A lei si deve la riqualificazione degli alberghi di famiglia, il loro riposizionamento verso la fascia alta dell’hôtellerie, e la prima acquisizione importante con The Michelangelo a New York. Seguono nel 2005, il Castille di Parigi, nel 2014 due hotel a Londra e quattro nuove proprietà in Italia : l’Hotel d’Inghilterra a Roma, l’Helvetia & Bristol a Firenze, il Grand Hotel Continental di Siena, l’Hotel Villa Michelangelo di Vicenza e poi il Franklin ancora a Londra.

A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Destination entra nella Starhotels Collezione, ovvero nello scrigno di hotel del segmento upper upscale & luxury. Così con i suoi 30 alberghi in Italia e nel mondo, di cui 13 super lusso e altri 17 nella fascia 4 stelle, con mille dipendenti, di cui 790 in Italia, il Gruppo è la primo in Italiana per fatturato e l’unico con hotel di proprietà all’estero.

Non solo business, il Gruppo è infatti impegnato nella sponsorizzazione di restauri di diversi monumenti e dal 2015 sostiene i progetti della Fondazione Pangea Onlus contro le violenze domestiche sulle donne e bambini. Per questo nel 2021 è stato presentato Un futuro da STAR per 10 donne manager, per promuovere la crescita professionale di 10 talenti femminili italiani in un percorso di carriera di 3,5 anni che culminerà con il raggiungimento di posizioni di responsabilità e prestigio all’interno del gruppo.

«Mi auguro che Starhotels, diventi la prima azienda alberghiera italiana a fornire alle donne la possibilità di esprimersi al meglio e di raggiungere posizioni con la stessa remunerazione dei colleghi uomini». Parola di lady Elisabetta.