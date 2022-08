L'eccellenza internazionale di Dinings SW3 approda al Verdura Resort

Il celebre ristorante Dinings SW3, scelto da attori e celebrità internazionali per le loro serate londinesi, approda in Sicilia sulla Terrazza del Torre Bar al Verdura Resort, dall’11 agosto all’11 settembre, in seguito a una partnership senza precedenti.



L’executive Chef Masaki Sugisaki proporrà una serie di piatti che combinano le tecniche della cucina giapponese con ingredienti di provenienza locale in un menu che vede protagonisti delicati sushi e sashimi di pesce appena pescato, ceviche di gamberi rossi di Mazara del Vallo, mini-burger al vapore di aragosta e aioli allo yuzu, pesce cotto sulla griglia Robata insaporito con yuzu ed emulsione di limone siciliano, ma anche Wagyu italiano con chimichurri al wafu.

Oltre all’esperienza al ristorante del Torre Bar, Dining SW3 offre l’esclusiva opportunità di poter fare una Sushi Roll Masterclass due volte a settimana con il rinomato Head Sushi Chef, Mika Yoshinaga.

Inoltre, gli ospiti del Verdura Resort e delle Rocco Forte Private Villas potranno provare le prelibatezze del Dining SW3 direttamente nella riservatezza delle loro camere, suite o ville grazie alle Bento Boxes, preparate quotidianamente su richiesta.

Un’ottima occasione per sperimentare la cucina di uno dei più noti ristoranti giapponesi di Londra nella cornice di una location unica tutta siciliana.