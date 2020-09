Cinque luoghi da sogno in Italia

«Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni» scriveva William Shakespeare nel quarto atto de La Tempesta. Oggi, 25 settembre, si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale dei sogni e quale data migliore per tornare un po' bambini, riscoprendo alcuni luoghi magici raccontati nelle fiabe? Ecco allora cinque mete tutte italiane in cui si possiamo rivivere i nostri ricordi più belli.









Parco di Pinocchio, Collodi (Toscana)

Vrbo - il portale dedicato alle vacanze per le famiglie - ci porta nell'antico borgo medievale di Collodi, dove grandi e piccini potranno immergersi nella fiaba di Pinocchio, visitando il celebre parco a lui dedicato. Il Parco di Pinocchio è costruito come un percorso a sorpresa che inizia con due opere che al meglio rappresentano la storia di Collodi: la statua di «Pinocchio e la Fata» di Emilio Greco e la Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi. Attraversando il parco scoprirete ben 21 sculture in bronzo e acciaio che rappresentano i personaggi e le incredibili ambientazioni di questa fiaba tutta italiana.









Il giardino dei Giusti, Verona (Veneto)

Perdetevi in un labirinto proprio come Alice nel paese delle Meraviglie. Nel giardino dei Giusti è infatti presento uno dei labirinti più antichi d'Europa disegnato nel 1786 da Luigi Trezza sulla base di un precedente labirinto cinquecentesco. Il labirinto è composto da siepi di bosco, e nonostante le sue dimensioni ridotte è difficile nel tracciato. Nel giardino si trova anche una grotta sormontata da un mascherone, una vasca con una fontana su cui sono scolpiti dei delfini e una serie di statue pagane che raffigurano divinità come Minerva e Apollo. Un vero e proprio viaggio nella magia, state solo attenti a non seguire un Bianconiglio frettoloso.









Il villaggio degli gnomi, San Candido (Trentino Alto-Adige)

Tra le tante fiabe dei Fratelli Grimm ce n'è una dedicata agli gnomi, piccole e graziose creature. A San Candido nella splendida cornice paesaggistica della Val Pusteria è possibile immergersi nel loro mondo incantato grazie al villaggio degli gnomi. Inaugurato nell'estate del 2018, il villaggio è interamente realizzato con l'utilizzo di materiali naturali come il legno grezzo ed è composto da nove baite dove gli gnomi svolgono le tipiche attività a terra e da casette tra gli alberi che possono essere esplorate con scalette e ponti di corda sospesi.





Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina (Lazio)

Descritto come un posto magico, quasi surreale, chiunque visiti il Giardino di Ninfa viene trasportato in una fiaba grazie a laghetti, piante tropicali, fiori di ogni tipo e fontane. Tra la natura è poi possibile scorgere antichi resti di chiese, che donano un senso di mistero a questo luogo incantato. Il Giardino di Ninfa quest'anno celebra 100 anni, riaprendo le sue porte al pubblico a partire dal 26 settembre.





Il borgo delle fiabe, Sant' Angelo (Lazio)

Situato a circa 20 minuti da Viterbo, questa piccola frazione immersa nel suggestivo scenario rurale della Teverina nasconde un luogo senza tempo, accogliente e tranquillo. Passeggiando tra le vie di Sant'Angelo vi troverete faccia a faccia con il Bianconiglio di Alice nel paese delle Meraviglie, potrete ammirare la casetta di marzapane di Hansel e Gretel e lasciarvi guidare dalla saggezza del Piccolo Principe. Su case, edifici e muri prendono infatti vita - attraverso grandi murales - le fiabe più amate da grandi e piccini. I primi murales sono stati realizzati in poco tempo, con grandissima cura nei dettagli e senza trascurare nessun particolare, ma il lavoro è ancora lungo. Il progetto prevede infatti la realizzazione di altri murales, ma anche di installazioni artistiche, sculture, bassorilievi e mosaici. Un vero e proprio concentrato di arte e fantasia.