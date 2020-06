5 luoghi magici d'Italia da scoprire in questa estate 2020

Sarà un'estate diversa questa del 2020 che ci stiamo preparando a vivere. Un'estate, per mille motivi, soprattutto italiana. Ma questo non significa rinunciare alle cose belle, o fare viaggi di scarsa qualità. Il nostro è uno dei paesi più belli del mondo, ricco di angoli nascosti dal fascino unico. ne abbiamo selezionati per voi 5, adatti sia per un soggiorno medio lungo, che per un weekend lontano dalle rotte abituali del turismo di massa.

Tenuta de l'Annunziata:

Un'oasi di pace e benessere naturale nel cuore delle colline che circondano il Lago di Como.

Tenuta de l'Annunziata è un natural relais, dove ogni attività correlata è espressione di una concezione olistica del benessere che trova il suo massimo compimento proprio nel rapporto uomo-natura.

Con le sue 21 camere dagli arredi eleganti e nuances naturali, i 1500 mq di SPA & Centro Benessere dedicato alla cura e al wellbeing di mente e corpo, il ristorante gourmet Quercus, espressione dell'azienda agricola e del territorio e un Bosco Bioenergetico, dove sostare tra gli alberi diventa una pura ricarica di energia, Tenuta de l'Annunziata racconta il piacere del trascorrere una vacanza in una location naturalmente esclusiva, avvolti dal calore della gestione familiare.

Da qui poiché solo l'imbarazzo della scelta per l'escursione a piedi o in bicicletta tra le colline del comasco, la Svizzera, il lago di Como.

Casa Fantini Lake Time - Lago d'Orta



Siamo sul Lago d'Orta, in una sorta di buen retiro con, volutamente, solo 11 camere, declinate in uno stile che lascia spazio ad un mix equilibrato di design e dettagli d'epoca. Cuore della casa la lounge e con l'arrivo della bella stagione il giardino progettato da Paghera, oltre alla piscina con la sua 'cascata', colonna sonora naturale che dialoga con il silenzio del borgo.



A Casa Fantini il servizio è à la carte a 360°, ogni singolo dettaglio viene disegnato su misura. Scegliere quando e dove fare colazione, rigorosamente con prodotti del territorio dolci, salati e homemade: in camera sul vostro terrazzo o direttamente in giardino cullati dal gorgoglio della piscina. Decidere che cosa si desidera assaporare per cena… Sì, perché già al vostro arrivo potete condividere i vostri desideri con lo Chef, Paolo Bullone, che oltre a suggerire una selezione di proposte del giorno, è a completa disposizione per assecondare le aspettative del vostro palato. Un po' come quando si prepara la cena per la famiglia e viene fatta la classica domanda "Cosa avresti voglia di mangiare?". Mentre a metà pomeriggio, l'ora del tè diventa la scusa ideale per rilassarsi nella lounge, leggere un libro, farsi raccontare qualche aneddoto o racconto del lago, o più semplicemente rallentare, sbocconcellando una madeleine o una fetta di torta appena sfornate.

Il concept 'lake time' trova una delle sue declinazioni anche nel benessere, qui pensato in modo da poter essere un'experience nell'assoluta privacy della vostra camera.

Nei suoi bagni, tutti dotati di cabina doccia con vero e proprio hammam e cromoterapia, casa Fantini ha scelto la linea Tranquillity™ di Comfort Zone, sistema aromatico nutriente che, grazie ad un blend esclusivo di oli essenziali, aiuta a controllare lo stress e a riscoprire un profondo senso di tranquillità e benessere lasciando la pelle delicatamente profumata. I contenitori sono realizzati seguendo il progetto "refill", che promuove una bellezza sostenibile utilizzando flaconi ricaricabili che evitano dispersione di plastica nell'ambiente.

Il "Rituale del Sonno", suggerito dopo le 17.00, agisce su tre diverse vie sensoriali – olfattiva, uditiva e tattile -, induce uno stato di profondo riposo e rigenera i livelli neurologici. La sinergia degli oli essenziali, il Tranquillity™ Sound (musica 432 Hrz) e le manualità ispirate al massaggio indonesiano Sea Malay e a quello ayurvedico, abbinate all'utilizzo di soffici pennelli, portano ad una sensazione di relax e quiete per il corpo e la mente. E il "Tranquillity™ Ritual", massaggio connettivale aromatico viso e corpo, che contrasta le contratture muscolari e allevia gli stati di tensione.

Montalcino, il paradiso di Cacuci

Una delle più belle aziende nei pressi di Montalcino, situata in una vallata da sogno in mezzo ad un mare di vigneti baciati dal sole fino al tramonto, il Paradiso di Cacuci è raggiungibile attraverso una delle più scenografiche strade bianche della Toscana. Ubicata sul versante nord che guarda Siena, la proprietà fino al 2018 apparteneva ad uno storico viticoltore di altri tempi, Mauro Fastelli. Oggi del Dott. Cacuci, che ha investito con passione su un team giovane assai motivato, coordinato dal Prof. Andrea Mazzoni, per riuscire a produrre vini pregiati, partendo da uve di altissima qualità per ottenere un Rosato, un Rosso di Montalcino, il classico Brunello di Montalcino e la Riserva che non solo sono un'espressione di un territorio generoso ma sono dei veri e propri elisir magici. Nel tenuta, all'interno della casa colonica sono state ricavate poche ma prestigiose suites dove potersi trattenere dopo aver gustato un aperitivo o una romantica cena in vigna a lume di candela, godendosi uno splendido tramonto su Montalcino.

Pesaro, Lindbergh Hotel

Lontano dalla Sardegna, dalla Romagna, dalla Versilia e dalla Puglia c'è un altro modo di godere e vivere di un mare fantastico (e non molto conosciuto). Ad aprire la stagione estiva della catena Lindbergh Hotels & Resorts post Covid19, ci pensano le due strutture sul mare di Pesaro, per godere delle innumerevoli bellezze naturali e artistiche del suo ricco e vario territorio.Il 28 maggio ha riaperto le sue eleganti porte l'Excelsior Congress SPA & Lido, l'unico boutique hotel 5 stelle della città, per dare un forte segnale di positività ed entusiasmo soprattutto ai cittadini, rianimando il lungomare di viale Trieste e riaprendo i tanti servizi dedicati non solo a chi soggiorna, ma anche ai locali: il '59 Restaurant & Bistrò, aperto a pranzo e cena, il Lido Excelsior per una giornata di sole e gusto in riva al mare, la SPA Excelsior per concedersi un momento di benessere e relax. Sul mare, ma lontano dal caos, l'Excelsior di Pesaro, grazie ai suoi spazi, concede momenti di pace, immersi in una cornice dal fascino antico, anni '50. Nel pieno rispetto delle procedure di distanziamento, igiene e salute, che assicurano la prevenzione e la sicurezza anti Covid 19, tutti i servizi e gli spazi sono stati ridisegnati, senza rinunciare al comfort, alla privacy, alla serenità di tutti gli ospiti e dello staff. Le suite, arredate per ricreare un ambiente armonioso ed equilibrato, vista mare, con finiture e materiali di pregio, coccolano mente corpo e sono il rifugio ideale per sentirsi in vacanza senza necessariamente partire per destinazioni vicine o lontane. Il nuovo mood "staycation" trova all'Excelsior una perfetta interpretazione: per assaggiare la cucina pop, raffinata ma fuori dagli schemi e capace di esaltare la tradizione del '59 Restaurant, puoi accomodarti in uno dei suoi eleganti tavoli vista mare, oppure restare nella bianca cornice all'aperto del Lido. Vuoi il massimo della privacy? Puoi ordinarla direttamente in camera, per un momento gourmet in solitaria, senza rinunciare a gusto e panorama. E per un bagno al mare? Nessuno stress nemmeno in spiaggia: il Lido Excelsior è un'oasi di relax, impreziosita da 2 vasche idromassaggio, salottini all'ombra di un chiosco dove conversare comodamente, il '59 Restaurant che porta il mare nel piatto e sapori freschi d'estate; un bar con smoothies, pasticceria, proposte sfiziose direttamente sotto l'ombrellone e il carrello del gelato artigianale. Una luce speciale e ritmi distesi, per un'esperienza raffinata, fuori dal tempo. Accarezzati dal sole e dal solletico delle onde, il Lido offre ampi lettini ben distanziati, con comodi materassi per un dolce riposo, ampi bauli in legno per riporre in sicurezza i propri averi e grandi ombrelloni per un riposo discreto, senza pensieri. Il Lido Excelsior è il posto giusto per tutti i momenti della giornata: una colazione vista mare, un aperitivo al tramonto, un momento gourmet sulla sabbia. O per una lezione di yoga all'alba.

VOI Arenella Resort, Siracusa

Soddisfa un po' di tutto: la voglia di quiete e di mare, ma anche di avventurarsi per delle escursioni nella storia. Il VOI Arenella Resort copre una superficie di 21 ettari e si trova nei pressi di un'area marina protetta, affacciata sull'acqua a una decina di chilometri dalla città di Siracusa. Una base perfetta per raggiungere senza difficoltà Noto, Modica, Agrigento, Ortigia e altre icone della bellezza siciliana. E se lo smart working ci ha insegnato che l'ufficio è dappertutto, la novità della stagione, disponibile da fine giugno, è un pacchetto di servizi utili allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane, come la connessione ad alta velocità in stanza, un pranzo veloce, l'utilizzo gratuito di scanner e stampanti, il servizio di consegna e ritiro documenti e pacchi, coffee corner e camere disposte in aree particolarmente riservate per favorire concentrazione e garantire una maggiore tranquillità. Così, mentre il resto della famiglia s'immerge nel relax, non si perde il contatto con le proprie attività. E, al momento giusto, ci si regala un tuffo.