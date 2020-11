Babbo Natale quest’anno regala videomessaggi di auguri dalla Lapponia

Magari patirà pure lui le restrizioni dei lockdown e dovrà tenersi più a distanza del solito, ma non c'è zona rossa che possa intimorire o fermare chi quel colore lo indossa da sempre sulla barba bianca e folta. Già, proprio Babbo Natale. E non un suo clone o un imitatore qualunque con addosso un un travestimento, ma quello vero, l'originale di Rovaniemi, nella Lapponia finlandese. Che quest'anno ha pensato a un regalo molto sui generis per i suoi fan sparsi in tutto il mondo: un videomessaggio personalizzato, scritto da noi, letto e registrato da lui, da recapitare ai propri cari per lasciarli senza parole.

Ovviamente sarà tempestato di richieste, quindi sceglierà alcuni fortunati a cui riservare questo speciale, indimenticabile omaggio. Tutti possono provarci, ci vogliono pochi minuti. Basta candidarsi collegandosi al sito ufficiale dell'iniziativa, Say it with Santa scrivendo il proprio messaggio. Bisogna metterci onestà, cuore. Se si verrà scelti, si riceverà una mail di notifica, inoltre il contenuto verrà pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Visit Finland, l'ente nazionale del turismo finlandese che ha ideato la campagna.

«Say it with Santa ci permetterà di portare un po' di allegria natalizia in un periodo che sicuramente ne ha bisogno. Io e gli elfi abbiamo lavorato durante tutto l'anno e non vedo l'ora di leggere i tantissimi messaggi di gioia che arriveranno da ogni parte del mondo» ha commentato Babbo Natale stesso. Mentre Heli Jimenez, direttore marketing di Business Finland, ha spiegato: «Volevamo trovare il modo di promuovere la magia del Natale online. Così abbiamo chiesto a un messaggero di buona volontà, Babbo Natale, di aiutarci a trasmettere messaggi di gioia e lo spirito natalizio anche in un periodo così complesso. Il mondo, ora più che mai, ha bisogno di gioia e felicità».

Se non si sarà tra i fortunati prescelti, poco male: tutti avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale in diretta sui canali social di Visit Finland il prossimo 11 dicembre alle 19 e sarà anche possibile domandare una sessione privata one-to-one con lui. Un'occasione magnifica per chiedergli un regalo stratoferico. O accorgersi che il dono è l'incontro stesso.